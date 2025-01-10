Новый западный автовокзал в Бишкеке будет завершён до мая 2025 года

Мэрией города Бишкек совместно с Управлением патрульной службы ГУВД столицы проведен рейд "Парковка" среди частных извозчиков. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, Западный автовокзал временно перенесен на участок возле ипподрома "Ак-Кула". На территории временного западного автовокзала есть нарколог, специалисты по проверке технического состояния автотранспорта.

Завершение строительства нового западного автовокзала планируется до конца мая 2025 года.

Однако частные извозчики продолжают вести свою деятельность внутри города, где не проводится технический осмотр машины и освидетельствование на состояние алкогольного опьянения водителей.

Так, проверили близлежащие точки к старому Западному автовокзалу и возле Ошского рынка –улицы Кулиева, Пушкина, Бобулова, Ростовская, Рыскулова и другие.

Со стороны МП "Дорожно-транспортная инфраструктура" совместно с УПСМ эвакуировано 39 автомашин.

Между тем,для пассажиров с новой временной автостанции "Ак-Кула" в сторону города Бишкек и обратно организованы маршруты №13, 40, 19.