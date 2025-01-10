Погода
$ 86.85 - 87.35
€ 89.57 - 90.57

Новый западный автовокзал в Бишкеке будет завершён до мая 2025 года

318  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэрией города Бишкек совместно с Управлением патрульной службы ГУВД столицы проведен рейд "Парковка" среди частных извозчиков. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, Западный автовокзал временно перенесен на участок возле ипподрома "Ак-Кула". На территории временного западного автовокзала есть нарколог, специалисты по проверке технического состояния автотранспорта.

Завершение строительства нового западного автовокзала планируется до конца мая 2025 года.

Однако частные извозчики продолжают вести свою деятельность внутри города, где не проводится технический осмотр машины и освидетельствование на состояние алкогольного опьянения водителей.

Так, проверили близлежащие точки к старому Западному автовокзалу и возле Ошского рынка –улицы Кулиева, Пушкина, Бобулова, Ростовская, Рыскулова и другие.

Со стороны МП "Дорожно-транспортная инфраструктура" совместно с УПСМ эвакуировано 39 автомашин.

Между тем,для пассажиров с новой временной автостанции "Ак-Кула" в сторону города Бишкек и обратно организованы маршруты №13, 40, 19.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441974
Теги:
мэрия, рейд, Бишкек, автомобили, общественный транспорт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  