Президент подписал Указ "О мерах по легализации автотранспортных средств"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в целях обеспечения прозрачности процесса приобретения движимого имущества и гарантий его сохранности для добросовестных владельцев автотранспортных средств, имеющих государственные регистрационные знаки иностранных государств, устранения правовой неопределенности путем принятия решения по легализации вышеуказанного имущества, добровольной регистрации физическими лицами используемых ими автотранспортных средств, в соответствии со статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Кабинету Министров Кыргызской Республики:

1) в двухмесячный срок урегулировать процедуру легализации автотранспортных средств физических лиц, имеющих государственные регистрационные знаки иностранных государств, ввезенных на территорию Кыргызской Республики, и принять соответствующее решение;

2) проектом решения в шестимесячный срок урегулировать процедуру легализации в 3 этапа:

1 этап – легализация автотранспортных средств, имеющих правоустанавливающие документы;

2 этап – легализация автотранспортных средств в надлежащем техническом состоянии, не имеющих правоустанавливающие документы;

3 этап – предоставление возможности владельцам на отчуждение автотранспортных средств без правоустанавливающих документов (реализация на запасные части, вывоз из страны, утилизация и др.);

3) разработать и утвердить правила и условия первичной регистрации, размер и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию автотранспортных средств, ввезенных на территорию Кыргызской Республики;

4) разработать и ввести в действие порядок контроля за въездом и сроками пребывания на территории Кыргызской Республики автотранспортных средств под управлением граждан иностранных государств с обязательством об обратном вывозе автотранспортных средств, а также ввести запрет на въезд автотранспортных средств с иностранными регистрационными знаками под управлением граждан Кыргызской Республики без правоустанавливающих документов, на владение такими автотранспортными средствами;

5) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

2. Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, Государственной налоговой службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики на внутренних границах Евразийского экономического союза и Государственной таможенной службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики на внешних границах Евразийского экономического союза принять к исполнению мероприятия по пресечению, выявлению и предупреждению незаконного ввоза автотранспортных средств.

3. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики оказать содействие в выявлении автотранспортных средств с иностранными регистрационными знаками под управлением граждан Кыргызской Республики.

4. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики разработать проект постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики о введении временного запрета на ввоз кузовов автотранспортных средств, за исключением ввозимых в рамках реализации международных договоров, вступивших в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.