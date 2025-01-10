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Бузурман Субанов избран президентом ЗАО "Кумтор Голд Компани"

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Бузурман Субанов избран президентом – председателем правления закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани". Соответствующее решение принял совет директоров компании.

Председатель совета директоров Болотбек Идирисов отметил, что Бузурман Субанов –опытный специалист горнодобывающей отрасли, менеджер нового поколения с большим управленческим опытом, и пожелал ему успехов в работе.

Новый руководитель компании выразил уверенность в том, что "Кумтор Голд Компани" достигнет новых высот как самое передовое производство нашей страны: "У нас дружный и профессиональный коллектив. Поэтому нам под силу выполнить все поставленные перед предприятием задачи".

Алмазбек Барыктабасов, ранее занимавший должность руководителя "Кумтор Голд Компани", освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/441982
Теги:
Кумтор, назначение
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