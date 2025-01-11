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В Кыргызстане определили чемпионов по выращиванию лошадей и коз

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Кыргызстане определили чемпионов по разведению коз и лошадей, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Так, фермер Сабыр Тойгонбаев, разводящий коз пухового и шерстного направления, ежегодно производит с 1 одной козы до 250 граммов пуха-кашемира. Сабыр занимается разведением коз пухового и шерстного направления с 2017 года. В среднем он производит 135 козлят от 100 коз, и продает населению 30–40 голов племенных коз каждый год.

А коневод Зейнеп Касымова занимается разведением пород ново-кыргызских лошадей уже 30 лет. В 2010 году ферме присвоен статус "племенного коневодческого хозяйства". Сегодня Зейнеп владеет 115 лошадьми ново-кыргызской породы. В 2024 году она получил 74 жеребенка от 87 кобыл. Также она завоевывает первые места и призы на национальных играх.

Напомним, 28-29-30-31 января 2025 года в 10:00 в Кыргызском национальном аграрном университете имени К.И. Скрябина успешные специалисты и фермеры, добившиеся больших успехов, поделятся своим опытом.


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URL: https://www.vb.kg/441984
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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