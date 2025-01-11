Погода
$ 87.14 - 87.61
€ 89.47 - 90.47

Что делать во время землетрясения? – советы МЧС

129  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Министерстве чрезвычайных ситуаций рассказали, что делать во время землетрясения.

При возникновении землетрясения человек должен взять с собой вещи, которые он всегда носит с собой: телефон и документы, удостоверяющие личность, и в течение 10 секунд выйти на улицу.

Если во время землетрясения человек находится на первом этаже, выйти на улицу можно уже через 10-15 секунд после первого толчка.

Если во время землетрясения человек находится на втором этаже, необходимо найти самое безопасное место в помещении (угол, под столом и т. д.). Никогда не выпрыгивайте из окна.

Если во время землетрясения человек находится на улице, необходимо держаться подальше от неустойчивых конструкций и небольших сборно-разборных зданий.

Выйдите на открытое пространство и постарайтесь держаться подальше от рекламных щитов, ларьков и автобусных остановок.

Толчки, достигающие 1-3 баллов, пройдут незаметно. А землетрясение силой выше 4 баллов нанесет серьезный ущерб.

Прогнозировать возникновение землетрясения невозможно. Даже Япония, где зарегистрировано больше всего землетрясений, не достигла таких возможностей.

Но перед землетрясением свободно расположенные предметы трясутся, а свет начинает мерцать. При появлении данных симптомов необходимо немедленно взять необходимые вещи и направиться в безопасное место.

Никогда не пользуйтесь лифтом во время землетрясения или пожара. В данных случаях строго необходимо спускаться по лестнице.

Выходя из здания, отключите все источники электричества и газа и закройте водопроводные трубы.

Это может предотвратить большой материальный ущерб от землетрясения.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441985
Теги:
землетрясение, Кыргызстан, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  