Что делать во время землетрясения? – советы МЧС

В Министерстве чрезвычайных ситуаций рассказали, что делать во время землетрясения.

При возникновении землетрясения человек должен взять с собой вещи, которые он всегда носит с собой: телефон и документы, удостоверяющие личность, и в течение 10 секунд выйти на улицу.

Если во время землетрясения человек находится на первом этаже, выйти на улицу можно уже через 10-15 секунд после первого толчка.

Если во время землетрясения человек находится на втором этаже, необходимо найти самое безопасное место в помещении (угол, под столом и т. д.). Никогда не выпрыгивайте из окна.

Если во время землетрясения человек находится на улице, необходимо держаться подальше от неустойчивых конструкций и небольших сборно-разборных зданий.

Выйдите на открытое пространство и постарайтесь держаться подальше от рекламных щитов, ларьков и автобусных остановок.

Толчки, достигающие 1-3 баллов, пройдут незаметно. А землетрясение силой выше 4 баллов нанесет серьезный ущерб.

Прогнозировать возникновение землетрясения невозможно. Даже Япония, где зарегистрировано больше всего землетрясений, не достигла таких возможностей.

Но перед землетрясением свободно расположенные предметы трясутся, а свет начинает мерцать. При появлении данных симптомов необходимо немедленно взять необходимые вещи и направиться в безопасное место.

Никогда не пользуйтесь лифтом во время землетрясения или пожара. В данных случаях строго необходимо спускаться по лестнице.

Выходя из здания, отключите все источники электричества и газа и закройте водопроводные трубы.

Это может предотвратить большой материальный ущерб от землетрясения.

Источник: Кабар