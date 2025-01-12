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В Казахстане задержали группу религиозных радикалов

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- Светлана Лаптева
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Полицейские Жамбылской области задержали 11 человек, которые, по версии правоохранителей, состояли в радикальной религиозной группе, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, задержанные распространяли в социальных сетях аудио- и видеоматериалы, в том числе лекции иностранных радикальных проповедников, пропагандирующие превосходство своих единоверцев и неполноценность последователей иных верований.

Отдельные из этих материалов ранее в судебном порядке были запрещены к распространению на территории Казахстана как разжигающие религиозную вражду.

При обысках по местам проживания задержанных изъяты различные материалы религиозного содержания и другие вещественные доказательства.

По результатам экспертиз в данных материалах обнаружены признаки пропаганды религиозной розни.

"Четверо подозреваемых из числа лидеров и активных участников группы водворены в изолятор временного содержания, остальные дали признательные показания в качестве свидетелей преступления", – говорится в сообщении полиции.

Ведется досудебное расследование по признакам умышленного разжигания религиозной розни, совершенного группой лиц. Отметим, что согласно статье 174 Уголовного кодекса РК, умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, а равно путем изготовления или распространения литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь, наказываются штрафом в размере от 2 тыс. до 7 тыс. МРП (от 6,9 млн тенге до 24,1 млн тенге) либо ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, ранее жительницу Мангистауской области признали виновной в разжигании социальной и национальной розни через TikTok. Ей назначили наказание в виде 4 лет ограничения свободы. До этого жителя Шымкента осудили на 8 лет лишения свободы за пропаганду терроризма через социальные сети и призывы граждан к джихаду.


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URL: https://www.vb.kg/441995
Теги:
Казахстан, терроризм
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