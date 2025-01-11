Умерла российская актриса Евгения Добровольская

Добровольской было 60 лет. Она более 30 лет служила в МХТ им. Чехова, сыграла более чем в 100 фильмах и сериалах. Вторым мужем актрисы был Михаил Ефремов

На 61-м году жизни умерла народная артистка России Евгения Добровольская, сообщил МХТ имени А.П. Чехова, где она играла.

"Невероятно трудно это произнести и невозможно принять… Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей", - говорится в сообщении театра.

В МХТ уточнили, что Добровольская последний год "боролась с тяжелой болезнью". Mash называет предварительной причиной смерти артистки острую сердечную недостаточность. ТАСС пишет, что у Добровольской была онкология.

Актриса родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987-м она окончила ГИТИС (курс Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова). После этого играла в МХАТ им. М. Горького, театре Олега Табакова и "Современнике-2". В 1991-м пришла в труппу МХТ им. Чехова.

Первую роль в МХТ она сыграла в спектакле "Чайка" по пьесе Чехова (Нина Заречная). Всего она участвовала почти в 30 постановках МХТ, одной из последних была роль Полины Андреевны - тоже в "Чайке". Также она появилась в спектакле Кирилла Серебренникова "Кому на Руси жить хорошо" на сцене "Гоголь-центра".

Добровольская также известна как киноактриса, она снялась более чем в 100 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных - "Королева Марго", "Время года зима", "Артистка", "Небесный суд", "Монастырь", "Полет" и др.

Актриса трижды была замужем. Первым ее супругом был актер Вячеслав Баранов, вторым - актер и режиссер Михаил Ефремов, третьим - кинооператор Дмитрий Мананников. У нее четверо детей - сыновья Степан, Николай и Ян и дочь Анастасия.

Источник: РБК