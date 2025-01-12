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Танкер имени Нурсултана Назарбаева включён в санкционный список США

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- Светлана Лаптева
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Министерство финансов США опубликовало новый пакет санкций против России, назвав его одним из самых жёстких, сообщает Orda.kz.

Ограничения направлены на нефтяные доходы страны и охватывают ключевых игроков в нефтегазовом секторе, а также более 180 судов, перевозящих российскую нефть.

В санкционный список включены "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также их дочерние компании, включая нефтеперерабатывающие заводы и добывающие предприятия. Среди них: Московский и Омский НПЗ, "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", "Газпромнефть-Оренбург" и другие. Ограничения коснулись и зарубежных структур "Газпром нефти" в Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, Сербии (NIS) и зарегистрированной в Люксембурге Gazprom Neft International.

Под санкции попал нефтяной танкер класса "афрамакс" имени Нурсултана Назарбаева, принадлежащий компании "Роснефтефлот". Судно предназначено для перевозки сырой нефти и жидких грузов, его длина составляет 250 метров, а грузоподъёмность - 114 тысяч тонн.

Этот танкер был заложен на российском судостроительном комплексе "Звезда" 6 июля 2020 года в честь 80-летия первого президента Казахстана. Решение о присвоении ему имени Назарбаева было принято российским правительством в знак признания его вклада в развитие отношений между Казахстаном и Россией.


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URL: https://www.vb.kg/441997
Теги:
Казахстан, США, Нурсултан Назарбаев
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