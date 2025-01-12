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ФСБ России изъяла 355 едениц оружия у подпольных оружейников

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- Светлана Лаптева
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ФСБ задержала в 40 регионах России более 100 подпольных оружейников, у которых изъято 355 единиц оружия. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 109 жителей из 40 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - отметили в ФСБ.

По информации спецслужбы, из незаконного оборота изъяли 355 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в их числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы, противопехотные и противотанковые мины, гранаты, свыше 35 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), более 94 600 патронов различного калибра. "Прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - добавили в ФСБ.

Спецмероприятия прошли в Москве, Донецкой Народной Республике, республиках Адыгея, Коми, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Запорожской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Херсонской, Челябинской и Ярославской областях. "По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - сообщили в ФСБ.


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URL: https://www.vb.kg/442002
Теги:
оружие, Россия
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