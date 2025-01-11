Открыт легкий способ исполнить новогодние желания!

С момента начала лотереи 40 счастливчиков получили более 8 миллионов сомов в лотерее, в которой участвуют пользователи приложения "Мой О!".

Ничего особенного победителям делать не пришлось – изо дня в день все они пользовались приложением и совершали привычные действия. Пополняли баланс О!, оплачивали покупки по фирменному QR, совершали переводы в "Мой О!" или принимали платежи.

Им улыбнулась удача – следующим победителем можете стать вы! Ближайший розыгрыш уже 13 января. Не упустите возможность изменить свою жизнь. Каждую неделю определяется обладатель 1 000 000 сомов, два победителя по 200 000 сомов и пять счастливчиков по 50 000 сомов.

Главный приз – 10 000 000 сомов – получит победитель финального розыгрыша, который пройдёт совсем скоро – 10 февраля.

Стать участником лотереи просто:

Скачайте или обновите приложение "Мой О!" в Google Play или App Store; Убедитесь, что являетесь идентифицированным пользователем, а если нет – пройдите быструю идентификацию прямо в приложении; Увеличивайте шансы на победу, будьте активны: пополняйте баланс О!, оплачивайте услуги, совершайте переводы, принимайте оплату по фирменным QR как продавец.

Чем больше действий в приложении, тем больше шансов

Не ждите – скачивайте приложение прямо сейчас.

Станьте частью истории успеха, которую создаёт приложение "Мой О!".

"Мой О!" - это суперприложение, которым может пользоваться абонент любого оператора связи Кыргызстана. Оно объединяет мобильный банкинг O!Bank, личный кабинет абонента О! и Saima, маркетплейс, сервис по покупке дешёвых авиабилетов и многое другое.

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Период проведения лотереи в КР: 02.12.2024 – 10.02.2025.

Разрешение СРНФР при МЭиК КР №421 от 19.11.2024.

Более подробно о правилах и условиях акции можно узнать на сайте: udacha.o.kg.

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