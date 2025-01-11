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Глава "Кыргызалтын" Кубат Абдраимов проинспектировал работу Кумтора

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Председатель правления открытого акционерного общества "Кыргызалтын" Кубат Абдраимов встретился с коллективом рудника Кумтор.

В ходе встречи он рассказал о текущих задачах предприятия, планах на ближайшие годы, а также ответил на вопросы работников рудника.

Глава ЗАО "Кумтор Голд Компани" Бузурман Субанов подробно остановился на достигнутых по итогам 2024 года производственных показателях, задачах и планах на кратко- и среднесрочный периоды.

Затем руководитель "Кыргызалтын" проинспектировал работу производственных и вспомогательных подразделений на руднике, золотоизвлекательной фабрики, ход реализации проекта по добыче золотосодержащей руды подземным способом, а также осмотрели карьеры и хвостохранилище.


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URL: https://www.vb.kg/442008
Теги:
Кумтор, Кыргызалтын
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