В Узбекистане услуги мобильной связи освобождены от акцизного налога

С 2025 года в Узбекистане вступили в силу поправки в Налоговый кодекс. Ставки по основным налогам сохранены, однако изменился ряд акцизов и фиксированных налоговых ставок. Отменены некоторые налоговые льготы.

В соответствии с документом, внесены следующие изменения в Налоговый кодекс:

- Продажа неиспользуемых земельных участков, не предназначенных для сельского хозяйства, освобождена от НДС.

- Упразднен порядок удвоенного начисления земельного налога для сельхозугодий в пределах городских административных границ.

- Сумма социального налога для работников индивидуальных предпринимателей (ИП) снижена.

- Налогоплательщики освобождены от обязательства предоставлять налоговым органам документы с отметкой о пересечении таможенной границы товаров.

- Услуги мобильной связи освобождены от акцизного налога.

- Временные налоговые льготы введены для поддержки издательско-полиграфической деятельности, информационных технологий, трудоустройства учащихся, привлечения молодежи к торговле через мобильные точки на дорогах, а также приема на работу членов малообеспеченных семей.

- Физические и юридические лица, устанавливающие оборудование для возобновляемых источников энергии, получили налоговые льготы.

- Кроме того, пересмотрены ставки акцизного налога на табачные и алкогольные изделия, нефтепродукты и другие подакцизные товары, а также ставки имущественного налога, налога на землю, налогов за использование водных ресурсов и недр.

Отменены налоговые льготы на прибыль и оборот для поддержки доходов от экспорта товаров и услуг, а также упразднены фиксированные ставки и нормы для упрощенной уплаты налога с оборота.