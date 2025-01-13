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Неделя созидательна. Гороскоп с 13 по 19 января

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Первое Полнолуние 2025 года состоится на этой неделе, во вторник, 14 января. Неделя созидательна. Вероятно, много значимых изменений, открывающих возможности, что наряду с творческим вдохновением создадут условия для создания и реализации оригинальных проектов, разработки оригинальных методик. Отвлекать от важного могут капризы и соблазны. В какой-то момент захочется махнуть на всё рукой и предаться развлечениям, которых окажется чрезмерно много.

Овен – появится возможность достучаться до руководства, влиятельных людей и решить наболевшие вопросы, что укрепит позиции в карьере или пойдёт на пользу развитию бизнеса. Вероятны незапланированные финансовые поступления. Выбирая как провести досуг, выбирайте спокойный, домашний вариант. Важно хорошо отдохнуть и поправить здоровье. Поездки. Вечеринки могут пройти не самым лучшим образом, да и станут предметом интриг, слухов, подколов.

Телец – общение как с друзьями, так и коллегами, деловыми партнёрами, вдохновит на увлекательные поездки, оригинальные проекты, либо приятные встречи и вечеринки, учитывая, что приближается Старый Новый год. Поездки, как деловые, так и развлекательные, общение с людьми издалека сложатся удачно. Возможен существенный прогресс в учёбе. Лишь деньги тратить не спешите. Поддавшись на уговоры, вы можете сделать слишком опрометчивый шаг.

Близнецы – не обязательно всё время говорить без умолку, пытаясь обратить на себя внимание руководства, влиятельных людей и быть в центре внимания. Порой важно послушать что скажут другие и в услышанной информации увидеть возможности для карьерного роста, пополнения казны. Претворяя эти возможности в жизнь, вы увеличите доходы, получите важные документы, в возможно и продвинуться по карьерной лестнице, заняв новую должность.

Рак – на работе не предвидится критических ситуаций, хотя нагрузка останется, но она будет предсказуемой, что позволит найти время для общения, посещения мероприятий и поездок. Важно не оставаться в тени, ведь вокруг столько интересного. Проявив свои знания и эрудицию, вы сможете наладить полезные контакты и вскоре заключить выгодное сотрудничество. Не забывайте уделять внимание своему партнёру: романтическое свидание подарит новые эмоции и укрепит ваши отношения.

Лев – важно не только наполнять казну, но и не транжирить деньги, спуская заработанное на развлечение, эмоциональные покупки, легкомысленные инвестиции. Пересмотрев приоритеты, и перестав слушать ветреных знакомых, склонных к тратам денег, вы начнёте наполнять казну, что особенно актуально после новогодних праздников. Выбирая между дополнительной работой и развлечением, лучше выбрать работу. Вы сможете увеличить финансовый поток.

Дева – разговор с влиятельными людьми и руководством станет не столько обсуждением важных решений, сколько переливанием из пустого в порожнее и получение ничего не значащих обещаний. Зато вы можете принять участие в различных мероприятиях, как сугубо деловых презентаций, так и развлекательных. Расширяя круг общение, получая новые знания и презентуя себя, вы сможете продвинуть немало интересных проектов. Удачно сложатся поездки, особенно дальние.

Весы – если вы хотите изменить что-то в доме или на работе, начните действовать. У вас будет достаточно сил и поддержки от семьи и коллег для реализации задуманного. Это подходящий период для начала ремонта, строительства или развития бизнеса. Дальние поездки могут оказаться непродуктивными и хлопотными, зато поездки по городу принесут ощутимую пользу. Также возможен приезд долгожданных гостей.

Скорпион – оставьте за бортом вашего внимания колкие реплики, дабы не втянуться в ненужные споры, а также придержите деньги, дабы не опустошить казну. Поездки, встречи, возобновление дружеских и деловых, а также создание новых заполнят всё ваше время. Возникшие идеи быстро лягут в основу проектов, которые также быстро воплотятся в жизнь. В личной жизни не давайте повода для ревности, но и сами не ревнуйте.

Стрелец – пришло время определиться с дальнейшими планами. Вы уже продумали свои шаги и оценили перспективы, так что сейчас самый подходящий момент для старта. Удачными окажутся поездки, а также развитие деловых и дружеских связей. Доверьтесь своей интуиции - она подскажет успешный путь для вложений, что приведёт к увеличению доходов. Сбережённые средства удачно пойдут на значимые приобретения.

Козерог – друзья и партнёр окажут вам поддержку в нужный момент, поэтому смело беритесь за амбициозные проекты. В ходе деловых переговоров вы сможете настоять на своих условиях, преодолев сопротивление более консервативных участников. Приятных событий будет больше, чем вы ожидали: вечеринки и свидания подарят массу позитивных эмоций. Но во время развлечений будьте осторожны - повышенный риск аварий всё ещё актуален.

Водолей – реализовать планы и мечты вам помогут друзья и близкие. Справиться в одиночку будет сложновато, так что примите поддержку с благодарностью. Решение вопросов с важными документами и карьерным продвижением окажется успешным. Уладив дела, не забудьте о восстановлении сил и укреплении здоровья. Впереди вас ждут масштабные проекты и поездки, а для их осуществления потребуется быть в отличной форме.

Рыбы – вас ждёт множество интересных идей и перспективных предложений. С поддержкой друзей и коллег вы сможете реализовать задуманное. Вероятны поездки на дальние расстояния и получение обнадёживающих новостей. Участвуйте в конкурсах и подавайте заявки на обучение - сейчас у вас хорошие шансы на успех. Главное - сохранять уверенность в своих силах и не сдаваться. От споров в доме лучше воздержаться.

Астролог Андрей Рязанцев


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URL: https://www.vb.kg/442033
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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