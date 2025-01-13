Мэр Бишкека проверил новые пандусы для людей с инвалидностью

В октябре 2024 года по инициативе мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева состоялась встреча главы столицы и людей с инвалидностью, которые попросили установить правильные пандусы в общественных местах. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, по поручению главы города был запущен проект по установке пандусов, отвечающих современным стандартам для людей с инвалидностью, а также маломобильной группы населения.

Представители людей с инвалидностью выделили два ключевых объекта, которые они смогут посетить для участия в праздничных мероприятиях и получения медицинских услуг.

В рамках данного проекта, 10 января Айбек Джунушалиев и медиаэксперт по трудовым правам людей с инвалидностью, председатель ОФ "New Age" Аскар Турдугулов провели практическое исследование объектов на удобство использования новых пандусов.

Активист на личном примере показал удобство пандусов для использования у Кыргызской Национальной филармонии им. Т.Сатылганова, ЛОР-отделения Национального госпиталя и напротив Камвольно-суконного комбината.

В рамках проекта специалисты муниципального предприятия "Бишкекгорлифт" совместно с ОсОО "Бай Ниет" и ОсОО "Береке Билдинг" начали устанавливать пандусы, отвечающие современным стандартам.

Глава столицы поручил МП "Бишкекгорлифт" приводить пандусы в соответствие с требованиями, устанавливая не менее четырёх пандусов ежемесячно.

В свою очередь, со стороны активистов были предложены еще 10 адресов, где люди с инвалидностью испытывают небольшие трудности.

Отметим, что установка пандусов является важным шагом для обеспечения доступной городской среды, где каждый житель, независимо от физических ограничений, может свободно и безопасно передвигаться.

Реализация проекта является возможной благодаря привлечению меценатов, которые вносят значительный вклад в установку пандусов для людей с инвалидностью.