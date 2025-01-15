Стали известны чемпионы Кыргызстана по выращиванию пшеницы и облепихи, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Фермер из Московского района Чуйской области Алексей Анисимов в 2024 году собрал с 1-го гектара пшеницы 86,0 центнера урожая. А фермер из Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Таалай Окенов с 1-го гектара облепихи, посаженного в 2019 году, собрал 70 центнеров урожая и заработал 1 млн 400 тысяч сомов.

Напомним, 28-29-30 и 31 января 2025 года специалисты и фермеры, достигшие значительных успехов в растениеводстве и садоводстве, в Кыргызском национальном аграрном университете имени К.И. Скрябина поделятся своим опытом, познакомят с современными технологиями выращивания пшеницы, облепихи и раскроют секреты повышения урожайности.