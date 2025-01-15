Эколог поделилась решениями для улучшения качества воздуха в Бишкеке

Эксперт по анализу качества воздуха экологической общественной организации "MoveGreen" Инна Брусенская в рамках мероприятия, посвящённого 74-летию со дня запуска троллейбусного движения в Бишкеке, рассказала журналистам о текущем состоянии загрязнения воздуха в столице и важности внедрения экологичных транспортных решений.

"Загрязнение воздуха - это внесение загрязняющих веществ в атмосферу. Оно бывает естественным (например, пыль от ветра) и антропогенным (вызываемое деятельностью человека). Естественное загрязнение кратковременно и не оказывает значительного воздействия, в отличие от антропогенного, которое наносит долгосрочный вред здоровью. Источники антропогенного загрязнения - промышленные предприятия, автомобили, отопление некачественным топливом, а также пожары.

Загрязнённый воздух сам по себе не вызывает мгновенной смерти, но ускоряет развитие заболеваний. Он вызывает около 13 смертей каждую минуту, что составляет 7 миллионов смертей в год по всему миру. Примерно 20% людей страдают от аллергий, связанных с загрязнением воздуха.

Около 90% людей на Земле дышат загрязнённым воздухом, из которых значительная часть - дети. 93% детей подвержены последствиям загрязнения.

Хотя в Кыргызстане проблема загрязнённого воздуха ещё сравнительно молода, она активно обсуждается последние 5-6 лет, и с каждым годом ситуация привлекает всё большее внимание. Мировые исследования, однако, подтверждают, что загрязнение воздуха - серьёзная угроза для здоровья человечества на протяжении более 60 лет, и его последствия уже давно признаны на международном уровне. В Кыргызстане, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году было зафиксировано 212 смертей, связанных с загрязнением воздуха. Это вызвало бурные обсуждения в прессе, и хотя точность данных вызывает сомнения у некоторых, международные исследования подтверждают их достоверность.

Особенно уязвимы дети, пожилые люди, женщины (особенно беременные) и люди с хроническими заболеваниями, такими как астма или аллергия. Люди с низким доходом, не имеющие доступа к очистителям воздуха или чистым видам топлива, также подвержены загрязнению", - сказала она.

По словам эксперта, в Бишкеке данный момент функционирует 7 стационарных постов для наблюдения за качеством воздуха.

"Ранее в городе было около 50 датчиков, но их количество сократилось из-за окончания срока эксплуатации. Актуальную информацию можно найти на сайте Гидромета и специализированных ресурсах.

Загрязнение воздуха в Бишкеке можно разделить на два основных типа: газы и мелкодисперсные твердые частицы. Газы, такие как оксиды азота и формальдегид, постоянно присутствуют в воздухе из-за работы автомобилей. Они не видны, но их влияние ощутимо круглый год.

Мелкодисперсные частицы характерны для зимнего периода и создают смог. Эти частицы, размером до 2,5 микрометра, не оседают на земле и не могут быть удалены как обычная пыль, оставаясь в воздухе и создавая туманную черную пелену, особенно зимой, когда активно используется отопление.

Основными источниками загрязнения являются автомобильный транспорт и уголь. Примерно 80% загрязнения воздуха обусловлено выхлопами дизельных и бензиновых автомобилей, выбрасывающих токсичные газы. Что касается твердых частиц, то уголь, особенно тот, который используется для отопления в зимний период, является главным источником загрязнения. Кара-кечинский уголь, который используется в Кыргызстане, содержит больше примесей, чем российский уголь, что делает его более грязным и менее эффективным по теплоотдаче. Это приводит к повышенному загрязнению воздуха и увеличению образования смога.

Застройка города также усугубляет проблему, так как плотное строительство ухудшает вентиляцию и создаёт дополнительные условия для загрязнения.

Основная проблема загрязнения воздуха в Бишкеке связана с несколькими факторами: большим количеством автомобилей (около 400 тысяч зарегистрированных), а также частными домами, использующими уголь для отопления. Это создаёт так называемую "черную пелену", особенно заметную зимой. ТЭЦ вносят лишь 10% в загрязнение, так как их выбросы не достигают земли в таком объеме.

Для улучшения ситуации нужно разрабатывать транспортную политику, стимулирующую людей пересаживаться с частных автомобилей на общественный транспорт. Это возможно, если общественный транспорт будет удобным, доступным и экологичным. Важно поощрять использование электрического транспорта, таких как троллейбусы, которые не только не загрязняют воздух, но и снижают нагрузку на экологию города.

Дополнительно стоит работать над улучшением качества автомобильного топлива и увеличением доли экологически чистого транспорта в городе.

Эти меры помогут снизить загрязнение воздуха и создать более благоприятные условия для жизни горожан.

Основная проблема для городов в плане экологичности транспорта связана не только с выхлопными газами, но и с отходами от новых технологий, таких как электромобили. Электрические автомобили экологически чисты, но их батареи имеют ограниченный срок службы, и проблема утилизации этих батарей ещё не решена. Это добавляет сложности для долгосрочной экологической устойчивости, так как старые батареи требуют специальных методов утилизации.

Троллейбусы могут быть отличной альтернативой, так как они получают энергию через контактные провода и не требуют аккумуляторов, что делает их более устойчивыми в экологическом плане.

Что касается городского благоустройства, то действительно важно продолжать озеленение, создавать парки и зоны отдыха. Это не только улучшит внешний вид города, но и поможет повысить качество воздуха, создавая зелёные лёгкие для мегаполиса", - добавила Инна Брусенская.

Эколог поделилась несколькими рекомендациями для горожан, как по возможности можно минимизировать вред загрязненного воздуха.

"Первое, открывайте окна в часы пикового загрязнения, особенно с 18:00 до 00:00, когда уровень загрязнения воздуха наиболее высок. Лучше открывать окна между 13:00 и 15:00, когда уровень загрязнения немного снижается. Второе, влажная уборка и увлажнение воздуха. Это помогает уменьшить количество пыли и частиц в воздухе. Также полезно использовать очистители воздуха, или сделать их самостоятельно, например, с использованием вентилятора и фильтров. Третье, не использовать кондиционеры для очистки воздуха, так как они просто циркулируют воздух, но не очищают его. Лучше использовать увлажнители или пульверизаторы для повышения влажности в помещении, что способствует облегчению дыхания. Эти простые меры помогут хоть немного снизить воздействие загрязнённого воздуха и улучшить качество жизни в условиях мегаполиса. Использование масок в условиях сильного загрязнения воздуха - разумная мера предосторожности. Маски с высоким уровнем фильтрации, такие как N95, обеспечивают более эффективную защиту, но даже обычная медицинская маска может частично защитить от загрязняющих частиц, снижая риски для здоровья, особенно в периоды смога.

Что касается экологичного транспорта, замена дизельных маршруток на газовые автобусы - это шаг в правильном направлении, поскольку газовые автомобили загрязняют воздух меньше по сравнению с бензиновыми и дизельными. Однако, как вы правильно отметили, несмотря на улучшения в общественном транспорте, частный автотранспорт остаётся значительным источником загрязнения. Поэтому важно продолжать развивать общественный транспорт таким образом, чтобы использование личных автомобилей становилось менее удобным и выгодным.

Переход на электробусы, заменяющие троллейбусы, теоретически мог бы улучшить экологическую ситуацию, но проблема утилизации батарей для электробусов остаётся нерешённой. Проблема с утилизацией литиевых батарей существует во многих странах, таких как Китай, и пока не решена, несмотря на развитие инфраструктуры электромобилей.

Снижение запасов лития и других ценных металлов также является важной проблемой, которая должна учитываться при расширении использования электротранспорта. Этот вопрос остаётся открытым и требует внимательного подхода к решению, включая поиск альтернативных технологий и улучшение методов переработки батарей", - добавила она.