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Из экспозиции Музея Москвы убрали раздел о советских репрессиях

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В Музее Москвы из экспозиции "История Москвы" убрали раздел о советских репрессиях. Об этом рассказала журналистка Ксения Басилашвили.

На сайте музея говорится, что экспозиция "История Москвы" рассказывает о жизни и быте москвичей разных эпох, об архитектуре, культуре и развитии города. На выставке представлена история города со времен первых дьяковских поселений на берегах Москвы-реки до начала Великой Отечественной войны.

Басилашвили пишет, что первая часть выставки по замыслу кураторов должна была завершаться темой репрессий. По ее словам, в коллекции музея нашли документы и вещи репрессированных, через них планировали рассказать о Шахтинском деле 1928 года. Кроме того, планировалось представить историю Дома на набережной и жизни его жильцов.

Тексты для раздела кураторы выставки попросили написать сотрудников Музея истории ГУЛАГа. Научный совет Музея Москвы, как утверждает Басилашвили, "все рассмотрел и утвердил".

"Но затем откуда-то извне спустилось пожелание скорректировать тексты, а вскоре появилось требование вовсе убрать не только тексты, но и весь готовый к тому моменту раздел "Репрессии" разом. Сравните два снимка из Музея Москвы. Первый в процессе монтажа выставки. С названием и подробными текстами. Второй сделан мной 20 декабря. Вместо слов - белая стена. Никаких документов. Вещи из Дома на набережной теперь просто часть интерьеров 1930-х годов. Раздела "Репрессии" нет. А может, и не было их вовсе?", - пишет журналистка.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/442081
Теги:
Россия, Москва
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