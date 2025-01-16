Эксперт: Выход Армении из ЕАЭС несет экономические потери

Правительство Армении одобрило законопроект, который запускает процесс присоединения страны к Европейскому союзу. Теперь документ будет рассмотрен в парламенте. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что окончательное решение может быть принято только на основе результатов всенародного референдума. "ВЭС 24" попросил прокомментировать данную новость политолога Андраника Ованнисяна.

– Повестка евроинтеграции действительно пользуется популярностью среди значительной части населения Армении. Однако вхождение Еревана в Евросоюз в обозримом будущем выглядит маловероятным, главным образом из-за геополитических и институциональных факторов.

Полагаю, что более реалистичным сценарием является достижение соглашения о либерализации визового режима с ЕС. Это откроет гражданам Армении доступ к странам Евросоюза, что, в свою очередь, укрепит экономические, образовательные и культурные связи. Кроме того, упрощение визового режима может стать важным шагом для стимулирования мобильности студентов, ученых и предпринимателей, что будет способствовать развитию человеческого капитала, привлечению инвестиций и усилению международного сотрудничества.

Однако такой шаг сопряжен с рядом вызовов. Так, ЕС предъявляет строгие требования к партнерам, включая усиление пограничного контроля, борьбу с незаконной миграцией и реформу системы правосудия. Это потребует от Армении значительных ресурсов и политической воли для проведения структурных реформ. Одним из ключевых рисков остается рост эмиграции квалифицированных специалистов, что может негативно сказаться на внутреннем экономическом потенциале Армении.

Дополнительный вызов заключается в сложной геополитической обстановке на Южном Кавказе и членстве Армении в ЕАЭС. Уход из ЕАЭС для Армении несет как потенциальные экономические потери, так и политические риски, что требует всестороннего анализа и готовности к возможным последствиям.

Готов ли Ереван принять такие решения, учитывая текущую международную обстановку, региональную нестабильность и давление со стороны других крупных игроков? Ответ на этот вопрос зависит от способности армянских властей найти баланс между национальными интересами, геополитическими реалиями и желанием населения двигаться в сторону европейских стандартов.