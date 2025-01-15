Новые законы РФ работают на трудящихся из Кыргызстана

С начала 2025 года в РФ заработали новые правила, касающиеся работы иностранных граждан. Отдельные силы пытаются на этом посеять раздор, заявляя, что якобы Россия таким образом избавляется от мигрантов. Однако новый указ касается исключительно тех, кто противится соблюдать законодательство государства, в которое они прибыли - внесению своих биометрических данных в базы, прохождению медицинских и наркологических освидетельствований, проверке знаний русского языка, истории и правовых основ РФ.

Мигранты, у которых нет документов на трудовую деятельность, по-прежнему имеют право находиться в России, но не более 90 дней в году. Связано это с желанием властей этой страны обезопасить своих граждан от недобросовестных гостей, которые могут быть опасны. Новые правила особенно актуальны после трагедии в "Крокусе", сообщали аналитики портала "Государственные новости".

"Пакет законов по борьбе с нелегальной миграцией не направлен против каких-либо стран или народов, инициативы наводят порядок внутри страны. Порядок в части незаконной миграции давно надо было навести. Это наносит большой ущерб не только России, но и государствам, которые мигранты представляют", - подчеркивала и председатель верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко.

Кыргызстан, где также пытаются "разогнать" антимигрантские настроения, даже выиграет, а не проиграет от новых законов в России. Они не только улучшат прозрачность и легальность труда наших граждан, но и обеспечит их безопасность наряду с гражданами РФ. Ведь мы, как члены ЕАЭС, имеет больше привилегий, чем, скажем, узбекские или таджикские мигранты.

Как неоднократно подчеркивали в ЕЭК, договор об интеграционном объединении обеспечивает гражданам России, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси и Армении беспрепятственный доступ к трудовой деятельности в странах Евразийского экономического союза.

"Законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы России 1 августа 2024 года и предусматривающий изменения в статье "О правовом положении иностранных граждан в РФ", никак не повлияет на граждан стран ЕАЭС. Они по-прежнему смогут работать в России без дополнительных ограничений", - отмечали в Евразийской экономической комиссии.

"Работодатели и (или) заказчики работ (услуг) вправе привлекать трудящихся. А государства-участники ЕАЭС не устанавливают и не применяют ограничения в целях защиты национального рынка труда, за исключением ограничений в целях обеспечения национальной безопасности и общественного порядка", - говорится и в статье 97 документа интеграционного союза.

То есть, введение требований ряда регионов РФ на запрет деятельности мигрантов в тех или иных отраслях на кыргызстанцах не отразиться. Более того, он откроет им более широкий спектр вакансий. Особенно с учетом, что в последние годы они занимали более высокую нишу в сфере услуг.

Эксперты отмечают, что после того, как пыль закона уляжется, Кыргызстан и другие государства экономического союза увидят все плюсы.

Представители МТСОМ КР в рамках круглых столов также поясняли, что для наших граждан срок пребывания определяется временем трудового договора, отмена экзамена на знание русского языка, истории и законодательства РФ, признание документов об образовании - способствует более упрощенному трудоустройству и комфортному пребыванию наших граждан на территории России.

Конечно, шероховатости по-прежнему есть. Это касается не только России, но и других государств. Но в рамках ЕАЭС решать вопросы, в том числе, миграционные, проще, быстрее и эффективнее. А панику разводят те, кому очень нужно вбить очередной клин в отношения Кыргызстана и его стратегического союзника в лице РФ.

Напомним, 1 января 2025 года в силу вступил закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным. Он касается урегулирования правового положения иностранцев и лиц без гражданства в РФ. Отныне иностранные граждане и лица без гражданства, сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из России либо до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение в РФ. Отмечается, что положения указа в части, касающейся выезда из РФ, не применяются к иностранным гражданам, если они изъявили желание урегулировать свое правовое положение в России.