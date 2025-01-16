Кашгар – город, которые объединяет в себе прошлое и настоящее

Наш пресс-тур в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР начался с международного выставочного центра в Кашгаре, где прошла XIV товарная ярмарка Центральной и Южной Азии. Уже в 14-й раз здесь собрались производители и предприниматели со многих стран, в том числе и из Кыргызстана.

Кашгар известен как один из пилотных зон свободной торговли. Товарную ярмарку Центральной и Южной Азии здесь проводят с 2005 года. Благодаря этой торговой платформе успешно стартовали совместные проекты на 8 миллиардов долларов в горнодобывающей сфере, производстве оборудования и новых материалов. На этот раз здесь представили свою продукцию 700 компаний из 35 стран и регионов.

XIV товарная ярмарка Центральной и Южной Азии началась с выступлений председателя народного правительства СУАР Эркина Тунияза, полномочного представителя президента КР в Нарынской области Алтынбека Эргешова и других гостей из различных стран.

Председатель народного правительства СУАР Эркин Тунияз в своем выступлении подчеркнул, что они всегда уделяют большое внимание тем проектам, которые ранее обсуждались на уровне руководства двух сторон, и готовы к их практической реализации.

Он также с удовлетворением отметил, что растут показатели товарооборота Кыргызстана с СУАР.

В свою очередь полпред президента в Нарынской области Алтынбек Эргешов подчеркнул значимость строительства железной дороги Китай- Кыргызстан-Узбекистан.

"Мы искренне верим, что строительство железной дороги Китай- Кыргызстан-Узбекистан в рамках проекта "Один пояс - один путь" еще больше расширит перспективу нашего сотрудничества в данном направлении", - сказал он.

Также здесь прошла выставка товаров, которые, как уже выше говорилось, представили 700 компаний из 35 стран и регионов Китая.

Промышленность Кашгара

Китай является одним из крупнейших мировых производителей хлопка. На его долю приходится четвертая часть всего объема глобального экспорта этого продукта. А самым главным хлопковым регионом без сомнения является Синьцзян. Тут производится более 80% всего китайского хлопка.

В рамках пресс-тура мы посетили в Кашгаре местный хлопкоперерабатывающий завод, который производит пряжу для производства хлопчатобумажных тканей.

Весь процесс механизирован, большая часть оборудования производится внутри страны. Хлопковая пряжа уходит, практически, вся на потребление внутреннего рынка Китая.

Также мы побывали в Кашгарском филиале Дэчжоуского института технологических исследований в сфере производства автомобилей на новых источниках энергии.

По словам местных специалистов, здесь реализуются такие проекты, как создание нового инновационного парка, объединяющего индустрию транспортных средств на новых источниках энергии с общим объёмом инвестиций в 8,95 млрд юаней, а также эффективных двигателей и коробок передач на новых источниках энергии, сборка микроэлектромобилей, интеллектуального транспорта и так далее.

Старый город

Город Кашгар или, как говорят местные, Каши по праву считается культурным центром Синьцзяна, где каждая улочка пропитана историей. Именно этот город отличается своей традиционно мусульманской архитектурой и обилием культовых памятников. То есть речь пойдет о так называемом старом городе Кашгар, который мы и посетили в рамках пресс-тура для журналистов стран Центральной Азии.

Располагается старый город в центре городского уезда Кашгар. Он представляет собой массив из старых глиняных и кирпичных домов в мусульманском стиле. Многим домам, как оказалось, уже более 100 лет.

Как рассказала нам гид, через этот город раньше проходил Великий шёлковый путь и поэтому среди жителей много ремесленников, опыт которых до сих пор передается из поколения в поколение. Поэтому повсеместно на узких улицах старого города Кашгар торгуют национальными уйгурскими предметами быта: будь то керамическая посуда, одежда, различная утварь или музыкальные инструменты.

Местные жители живут за счёт туризма и надо сказать, делают они это вполне успешно. Туристов здесь как с самого Китая, так и со всего мира очень много. Музыкальные и танцевальные выступления занимают центральное место в культурной жизни Кашгара, в чем мы и убедились. Красивые молодые люди в национальных уйгурских костюмах танцуют везде, где только можно: прямо на улицах и в местных кафе. Кроме этого, для туристов здесь устраивают что-то вроде показательных демонстраций местных традиций. Так перед нами разыграли целую свадьбу с музыкой, танцами и национальными обычаями. Как и в древности невесты даже восседали на верблюдах.

Ну и конечно нельзя упомянуть и про местную кухню. Ведь культурное многообразие Кашгара как раз проявляется в его кулинарии. На улицах города продают всевозможные местные блюда: горячие лепешки, самсы, лагман, который здесь, кстати, называют "гюро", бешбармак и так далее. Все это мы, конечно, продегустировали и получили самые незабываемые кулинарные впечатления.

Жизнь старого города Кашгар продолжается и ночью, которая, как оказалась, даже более насыщена, чем днем. Как оказалось, из-за жары многие торговцы и повара выходят работать ночью и поэтому количество туристов здесь в ночное время не меньше, чем в дневное.

Вообще местные жители говорят, что, не посетив Кашгар, нельзя говорить, что увидел Синьзцян, и в этом есть большая доля истины. Можно объездить весь регион в поисках достопримечательностей, но в этом городе есть все, что может заинтересовать любого туриста – старинные колоритные здания и сооружения, восточный самый настоящий восточный базар, изделия ручной работы и множество исторических памятников. Все это придает городу Каши особое очарование и восточный колорит.