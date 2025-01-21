Показатели сельского хозяйства Кыргызской Республики за 2024 год

За январь-декабрь 2024 года произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 395,6 млрд сомов. Темп реального роста к 2023 году составил 106,3 % (за 2023 г. – 100,6 , который обеспечен увеличением производства как продукции растениеводства на 10,3 %, так и продукции животноводства на 3,1 %.

Высокие показатели в производстве продукции растениеводства (на 10,3 обусловлены повышением урожайности сельскохозяйственных культур и увеличением пощади посевов. В этом году установились благоприятные природно-климатические условия, которые стали определяющим фактором для развития сельского хозяйства.

На сегодняшний день по республике уборка зерновых культур проведена на площади 599,5 тыс. га.

Уборка пшеницы полностью завершена, площадь которой составляет 240,5 тыс. га, что на 37,8 тыс. га больше по сравнению с 2023 годом. Средняя урожайность составляет 29,2 ц/га, что на 9,0 ц/га выше, чем в 2023 году. Уборка ячменя также завершена и убран на площади 245,9 тыс. га, что на 44,6 тыс. га больше по сравнению с 2023 годом. Урожайность составляет 26,1 ц/га, что на 9,4 ц/га выше, чем в 2023 году. Валовой сбор составляет 646,4 тыс. тонн, что на 243,2 тыс. тонн больше по сравнению с 2023 годом. Завершены работы по уборке зернобобовых культур, которые убраны на площади 53,0 тыс. га. Урожайность составляет 15,5 ц/га, что на 1,3 ц/га выше, чем в 2023 году. Валовой сбор составляет 82,6 тыс. тонн, что на 6,4 тыс. тонн больше по сравнению с 2023 годом.

Валовой сбор овощей составляет 1 200,2 тыс. тонн, бахчевых культур – 280,9 тыс. тонн. Уборка масличных культур проведена на площади 13,8 тыс. га, урожайность составляет 13,0 ц/га, валовой сбор составляет 18,6 тыс. тонн.

Благодаря последовательной систематической работе и поддержке фермеров, в том числе на государственном уровне, в текущем году урожайным стал посев сахарной свеклы. Сахарная свекла убрана с 13,2 тыс. га, средняя урожайность составляет 842,2 ц/га, что на 241,4 ц/га выше показателя 2023 года. Валовой сбор составляет 842,2 тыс. тонн, что на 241,4 тыс. тонн больше по сравнению с 2023 годом. Показатели позволяют произвести 120 тыс. тонн сахара, что полностью удовлетворит внутренние потребности республики. Важная задача – не только удержать эти позиции и добиться долгосрочных устойчивых результатов, но и нарастить производственные объемы для выхода на экспорт.

Продолжается государственная поддержка по финансированию отраслей сельского хозяйства. По состоянию на 27 декабря 2024 года в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства-12" 11 665 сельских товаропроизводителей республики профинансированы льготные кредиты на сумму 4 661,3 млн сомов, в том числе: по отрасли "животноводство" 10 218 субъектов на сумму 4 182,28 млн сомов; по отрасли "растениеводство" 1 437 субъектов на сумму 479,0 млн сомов. В реализации данного проекта участвуют ОАО "Айыл Банк" и ОАО "Элдик Банк" с объемом кредитования 5,0 млрд сомов.

Вклад в формирование ВВП со стороны аграрного сектора составил 0,6 процентных пункта, удельный вес в структуре производства ВВП составил 8,6 %.