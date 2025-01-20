Сотрудничество между Кыргызстаном и Эфиопией обсудили в Аддис-Абебе

В городе Аддис-Абеба состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Асеина Исаева с министром финансов Эфиопии Ахмедом Шиде.

Асеин Исаев подробно информировал о социально-экономическом развитии страны и проводимых реформах под руководством главы государства, а также выразил готовность установить тесные контакты с Эфиопией в сфере торгово-экономического сотрудничества. Эфиопия считается политической столицей и торговыми воротами Африки.

В свою очередь министр финансов Эфиопии отметил, что несмотря на географическое расстояние между странами, Эфиопия искренне заинтересована в развитии торговли с Кыргызстаном. ВВП Эфиопии по итогам 2024 года составил 210 млрд. долларов США, занимая пятое место в Африке с населением в более чем 120 млн. человек.

Кыргызская сторона предложила подписать Соглашение об избежании двойного налогообложения между странами, а также пригласила министра финансов Эфиопии посетить Кыргызстан.