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В КР начали секвестрирование CO2 для предотвращения выбросов в атмосферу

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- Светлана Лаптева
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В 2024 году Департаментом племенного животноводства, пастбищ и кормов начата реализация проекта "Секвестрация (улавливание и хранение двуокись углерода (CO2) для предотвращения его выброса в атмосферу) углерода посредством зеленых климатических инвестиций в леса и пастбища в Кыргызской Республике", сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Основная цель проекта - сокращение выбросов углерода в атмосферу и обеспечение устойчивого развития страны путем противодействия изменению климата.

В рамках данного проекта были выполнены следующие работы:

В марте 2024 года между департаментом и Арис был подписан меморандум о сотрудничестве в области мониторинга и оценки пастбищ, посева семян и других работ;

Консультантами ФАО проведены обучения для специалистов департамента о влиянии изменении климата на пастбища;

В рамках вышеуказанного проекта в Департаменту были приняты 2 консультанта.


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URL: https://www.vb.kg/442139
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