В Волгоградской области почтили подвиг Ефрема Папушина из Киргизской ССР

В день освобождения села Карповка Городищенского района Волгоградской области РФ от фашистских захватчиков в адрес поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" пришло сообщение о том, что в этот день помимо других героев вспоминают и подвиг нашего земляка Ефрема Пантелеевича Папушина, который закрыл собой амбразуру 12 января 1943 года в Городищенском районе во время Сталинградского сражения.

"День освобождения села Карповка от немецко-фашистских захватчиков. Важный праздник для нашего села. На территории нашего поселения расположено 5 братских могил (с огромным количеством захороненных бойцов) и 2 места массового захоронения узников концлагеря. Мы живём на священной Сталинградской земле. Патриотическое воспитание и память о защитниках нашей земли у нас передаётся из поколения в поколение. Вся работа ведётся совместно с Карповской средней школой.

Ваш земляк Ефрем Пантелеевич Папушин похоронен в братской могиле села Дмитриевка. В рамках патриотической работы, связанной с памятью павших воинов, на братской могиле хутора Дмитриевка проводится ежегодно несколько мероприятий. Это митинги памяти (2 февраля в День Победы в Сталинградской битве, 9 мая -День Победы, 22 июня - День Памяти и Скорби, 9 декабря -День Героев Отечества (в данной братской могиле также захоронен Герой Советского союза Прованов Г. В.). Помимо этого проходят автопробеги (в январе и мае), акции памяти. В настоящее время на братской могиле ведется реконструкция", - рассказали местные активисты.

Напомним, что несколько лет назад, во время проведения акции по увековечиванию памяти воинов, совершивших подвиг самопожертвования, представители поискового движения Кыргызстана " Наша Победа-Биздин Жениш" выяснили, что Ефрем Пантелеевич Папушин, 1910 года рождения, был призван из села Горный Орел. До войны он работал возможно почтальоном. Во время Сталинградского сражения он был награжден медалью, а свой подвиг совершил 12 января во время боев в Городищенском районе. Сообщение об этом было обнаружено на одном из сайтов Волгоградской области, в которых были указаны воины, совершившие подвиг самопожертвования во время Сталинградской битвы. Поисковики провели большую работу и сверку, но увы, подтверждающих документов обнаружить пока не удалось. Возможно, в дальнейшем будут найдены документы.

- Очень приятно, что на Волгоградской земле проводится такая работа по месту захоронения воинов, и наших героев помнят. Уверены когда-то документы найдутся и справедливость восторжествует. В настоящее время проводится работа по включению школ из Городищенского района и Кыргызстана в проект "Побратимство Памяти. Побратимство школ" Если о таких героях будут помнить школьники, то это сохранит имя Ефрема Пантелеевича в памяти, так как у него никого не осталось. Дочь и жена умерли. Когда говорят о потерях во время войны, понимаешь, почему воины закрывали амбразуры собой, тем самым дав шанс выжить своим товарищам, - говорят представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш".