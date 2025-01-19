Кыргызстан увеличил экспорт молочной продукции в страны ЕАЭС

В странах ЕАЭС вырос спрос на молочную продукцию, произведенную в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза. Например, в 2024 году из страны было экспортировано более 33 тысяч тонн молока и молочной продукции. В частности, в прошлом году общий объем экспорта составил 33 374,7 тонн. В том числе:

сыр - 1 451,6 тн

шоро - 120,8 тн

курут - 3,3 тн

сливочное масло - 1 881,8 тн

мороженое - 4 480,1 тн

сливки - 660,8 тн

сухое молоко - 1 212,4 тн

пастеризованное молоко - 124,0 тн

Это на 3 164,5 тонны больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объем экспорта составил 30 210,2 тонн.