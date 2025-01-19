Кыргызстан увеличил экспорт молочной продукции в страны ЕАЭС

В странах ЕАЭС вырос спрос на молочную продукцию, произведенную в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза. Например, в 2024 году из страны было экспортировано более 33 тысяч тонн молока и молочной продукции. В частности, в прошлом году общий объем экспорта составил 33 374,7 тонн. В том числе:
сыр - 1 451,6 тн
шоро - 120,8 тн
курут - 3,3 тн
сливочное масло - 1 881,8 тн
мороженое - 4 480,1 тн
сливки - 660,8 тн
сухое молоко - 1 212,4 тн
пастеризованное молоко - 124,0 тн
Это на 3 164,5 тонны больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объем экспорта составил 30 210,2 тонн.