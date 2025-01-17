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В ходе рейда в Бишкеке выявлены 90 девушек, занимающихся интим-услугами

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- Бермет Таалайбекова
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В Бишкеке сотрудники УУР ГУВД столицы совместно с ГКНБ провели рейд под названием "Притон", направленный на выявление притонов и лиц, занимающихся предоставлением интимных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, в ходе оперативно-профилактического мероприятия было проверено около 50 различных заведений, включая сауны, суточные квартиры, гостиницы и предполагаемые бордели.

Результаты рейда:

- 90 девушек, предоставляющих интимные услуги;

- 60 раскрытых преступлений;

- 2 без вести пропавших гражданина найдены;

- 120 административных протоколов, наложено штрафов на 500 тысяч сомов.

Милиция продолжает работу по установлению организаторов притонов и лиц, занимающихся интимными услугами. Все виновные будут привлечены к ответственности в рамках законодательства.

Горожан и гостей столицы просят сообщать информацию о местах, где оказываются интим-услуги, по номерам:

- WhatsApp: 0 (701) 700-251

- Дежурная часть: 0 (312) 43-73-75

- Круглосуточный номер: 102

Анонимность гарантируется.


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URL: https://www.vb.kg/442148
Теги:
проституция, рейд, штраф, Бишкек, притон, пропавшие без вести, милиция
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