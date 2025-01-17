Вводится запрет на въезд автомобилей на озеро Кел-Суу

Для охраны экосистемы озера Кел-Суу вводится запрет на въезд автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По ее данным, меры направлены на предотвращение ущерба природе, сохранение водных ресурсов и соблюдение экологической безопасности. Посещение озера теперь возможно только с разрешением и в сопровождении организованных туров.

Инспекторы Нарынского регионального управления Службы экологического и технического надзора при Минприроды и комиссия Ат-Башинской райгосадминистрации провели проверку на озере после публикации видеозаписи, на которой автомобили передвигались по замерзшему озеру.

В ходе проверки было установлено:

- На участке Кок-Кыя функционирует только один гостевой дом, остальные закрыты.

- Действующий гостевой дом принадлежит жителю села Бирлик Т.М. Управляющему базой "Медер Ютком" проведена разъяснительная работа по соблюдению экологических норм.

- При осмотре замерзшего озера следов автомобилей и загрязняющих веществ не обнаружено.

Контроль за соблюдением экологических норм и охраной территории продолжится. Независимые поездки на озеро без разрешения и организованных туров запрещены. Нарушения следует сообщать по номеру горячей линии 108.