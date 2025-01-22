"Мы помним ваш полет!". На Иссык-Куле вспомнили подвиг Гурина и Арбузова

В Кыргызстане вновь вспомнили беспримерный подвиг Николая Гурина и Павла Арбузова, которые 20 января 1945 года направили горящий штурмовик на скопление вражеской техники в Польше. В честь 80-летия их подвига Министерство обороны КР, Силы воздушной обороны МО КР и поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" и Совет ветеранов войны в Афганистане Иссы-Кульского района провели митинг-реквием в селе Григорьевка Иссык-Кульской области.

На церемонию прибыли военные летчики, ветераны афганской и баткенской войн Иссык-Кульского района, представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш", отряда "Учкун" Ак-Суйского района и местные жители.

Во время церемонии были произнесены торжественные слова о подвиге героев, и поисковики дали подробное описание последнего боя Николая Гурина.

Напомним, Николай Гурин после 8-го класса переехал на Иссык-Куль из села Белое Карасукского района Алтайского края РСФСР. Учился в селе Григорьевка, и в 1941 году поступил во Фрунзенскую летную школу.

Несколько лет назад в селе Григорьевка Иссык-Кульской области по инициативе поисковиков уже была торжественно открыта мемориальная доска в память об отважных летчиках, совершивших подвиг самопожертвования. С того дня поисковики и дружат с семьей Николая Петровича Гурина, и даже смогли отыскать семью Павла Арбузова, который призывался из Казахстана. До этого о семье борт-стрелка никто и не вспоминал. Прямых потомков у героев не осталось, а семья младшего брата Николая Гурина и родные Павла Арбузова проживают в России.

Поисковики также рассказали, что Алтайском крае в родном селе Гурина в день подвига пройдут памятные мероприятия, а для своих побратимов из Кыргызстана ученики алтайской школы села Белое Карасукского района подготовили специальный видеоролик о жизни, подвиге и родне Николая Петровича Гурина.

Хотя родни героев не было на мероприятии, но всю церемонию родные Николая Гурина смогли увидеть по телефону, по которому с ним связались наши летчики. Брат Николая Петровича, сам бывший летчик, для этого специально надел свой военный китель, и вся родня следила за каждым словом на митинге в Григорьевке.

Заместитель по воспитательной части 23565 СВО ВС КР Садыр Момуналиев рассказал, что в 2017 году военнослужащие военной части и ветераны военной авиации присутствовали на открытии мемориальной доски, и тот день всем запомнился.

"Многие не знают, что помимо Исмаилбека Таранчиева и Чолпонбая Тулебердиева в Кыргызстане были и другие герои, совершившие подвиг самопожертвования: Акматша Тюменбаев, Ефрем Попушин и Николай Гурин. Для нас важно, чтобы их имена знали наши молодые военнослужащие. Погибшие были тоже совсем молодыми, но сделали свой выбор. Это заставляет задумываться, воспитывает. Сегодня в Григорьевку приехали молодые летчики и вертолетчики. Они продолжают традиции, также любят свою профессию, и каждый день готовятся принять бой, если потребуется.

Помимо этого, мы видим интерес школьников к авиационной профессии. Мы только приехали, а ребята сразу начали задавать нам вопросы как стать летчиком, где можно получить такую специальность. Наши молодые летчики, вертолетчики рассказывали о нынешней службе военных вертолетчиков, об особенностях полетов в горах, это настоящая профориентационная работа. Общение с настоящими молодыми летчиками - это настоящий интерактив и событие. Если кто-то из ребят нынешнего поколения школьников Григорьевки захочет стать летчиком или штурманом они наверняка вспомнят именно об этом дне. Сейчас мы продумываем дистанционную линию консультаций, нам нужны грамотные и технически подготовленные ребята", - сказал он.

"Мы приехали в Григорьевку для того, чтобы ребята из поискового отряда "Учкун" знали о подвиге Николая Гурина и Павла Арбузова, чтобы видели, что наши военнослужащие с уважением относятся к памяти о воинах, погибших в борьбе с фашизмом.

Наши труды в школе и в поисковом отряде не проходят даром. У детей расширяется кругозор, дети, учителя готовятся к конференциям со школами побратимами, общаются с ребятами-сверстниками на разные темы.

И мы радуемся, что у детей есть такой шанс участия в народной дипломатии. На днях одна из участниц отряда предложила проехать по всем местам на Иссык-Куле, где есть герои. Каждое предложение либо инициатива детей обязательно рассматриваются.

Дети в один голос твердят, что они хотят больше знать о наших героях в Кыргызстане. При этом отмечается, что есть фильмы о героях в Казахстане или Узбекистане, а в Кыргызстане нет. Что им мало одного часа в неделю на занятия в поисковой группе. В программе же нет истории Великой Отечественной войны.

Почему дети хотят знать о героях Кыргызстана? Такие темы заставляют размышлять не только об известных героях, а о судьбе Родины, семьи. А еще нам очень нравится, что военные летчики опекают тех ребят, которые хотят стать летчиками. Сегодня с нами приехал Ариет Муратбеков, он просто фанат всего авиационного. И он грезит небом, исполняет песни на авиационную тематику. Сегодня он исполнил песню о летчиках. Военные пригласили нас посетить уже саму часть в Бишкеке, музей, надеемся приедем с концертом", - добавила глава поисковой группы села Ичке-Жергез поискового движения Айнура Кангельдиева.

Племянница героя Николая Гурина Ольга Владимировна Гурина специально к церемонии написала стихотворение и прислала его в Кыргызстан.

"Прочтешь о подвигах ты в книжках,

но как прочувствовать порой

Ведь юные совсем мальчишки

На Подвиг шли... В последний бой.

Меня подбили...Что же делать...

Горит крыло..И хвост горит...

А прыгать? Не могу я прыгать Там -

враг. Мне надо победить!

И вот не думая о смерти

Я направляю самолет

Простите что так мало пожил

Что так короток был полет

Но отомстят друзья, я знаю

Салют Победы недалек

Арбузов Паша, Коля Гурин

Мы помним - подвиг, ваш полет!