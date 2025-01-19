В южных регионах проверили работу перерабатывающих предприятий

Департамент перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проверил деятельность перерабатывающих предприятий Ошской и Баткенской областей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе рабочей поездки сотрудники Департамента провели тщательный анализ текущего состояния перерабатывающих заводов, их производственных мощностей и эффективности работы.

Особое внимание было уделено выявлению системных проблем, препятствующих развитию перерабатывающей отрасли в южных регионах страны.

Данная инициатива направлена на повышение эффективности работы перерабатывающего сектора и укрепление продовольственной безопасности страны.

По результатам проверки будет разработан комплекс мер по устранению выявленных недостатков и оптимизации работы предприятий.

Целью данного мероприятия является проведение инвентаризации перерабатывающих предприятий и выявление существующих проблем в их деятельности.