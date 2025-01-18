Динагул Оторбаева развенчала мифы о метапневмовирусе: он был, есть и будет

В Кыргызстане, в частности в Бишкеке, наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Поэтому на совещании в Администрации президента Министерству здравоохранения поручено усилить профилактические меры.

Но взбудоражил город один из респираторных вирусов – метапневмовирус, особенно после сообщений СМИ Китая, где произошла его вспышка. Говорят, что этот вирус даже страшнее пресловутого ковида, он молниеносно поражает легкие, летальность от него превышает сорок процентов, поскольку не знают, как его лечить, а существующие вакцины от него не защищают. Оправданы ли эти слухи? Как видят эту болезнь профессиональные инфекционисты? Какова вообще эпидемиологическая ситуация с ОРВИ и гриппом в стране? На эти и другие вопросы в интервью vb.kg ответила начальник управления инфекционных, паразитарных заболеваний и эпидемиологического надзора Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Динагул Оторбаева.

- Когда начали говорить, что в Китае зарегистрированы случаи нового метапневмовируса, мы были очень удивлены. Метапневмовирус - не новый вирус, он хорошо известен и циркулирует давно. По данным ВОЗ его впервые выявили в 2001 году у одной больной в Голландии. Все эти годы эпидемиологи наблюдали за ним. Я не вижу тут какого-то катастрофического события в связи с этой вспышкой. Метапневмовирус, как и любой другой вирус, периодически дает подъемы.

То есть это не какой-то сверхъестественный вирус, и ни о какой пандемии и речи быть не может. Он регистрируется, повторяю, много лет во всем мире. Мы тоже выявляем его каждый год. Согласно нашему мониторингу, в 2023 году было зарегистрировано больше случаев метапневмовируса в стране, чем нынешнем периоде. И тоже его изучали, было важно выяснить, почему именно в 2023 году было зафиксировано больше случаев. Хотя по сравнению, например с риновирусом или респираторно-синцитиальным вирусом и другими, метапневмовирус регистрируется даже реже. По данным наших исследований, которые совпадают с результатами наблюдений коллег в других странах, чаще ему подвержены дети до трех лет, пожилые люди и лица, страдающие сопутствующими хроническими заболеваниями, с ослабленной иммунной системой. Одним словом, метапневмовирус был, есть и будет.

Динагул Сатаровна, почему в группе риска такие маленькие дети?

- В этом возрасте у них еще не сформирован иммунитет. Их организм принимает любую инфекцию из окружающей их обстановки, то есть они, по сути, беззащитны перед инфекцией. А заражаются они в основном от взрослых, которые являются ее переносчиками. Взрослые люди переносят ОРВИ и, в частности, метапневмовирус, который относится именно к группе ОРВИ, чаще всего на ногах. Для большинства ОРВИ, в том числе метапневмовирус, протекает легко, поскольку иммунитет взрослых, конечно, намного сильнее, чем у детей и лиц с хроническими заболеваниями.

Поэтому если мама, папа, бабушки почувствовали, что им нездоровится, то на время надо максимально ограничить общение с ребенком и, конечно, надевать маску, если заболели, то есть соблюдать все предупредительные меры, чтобы не подвергать опасности ребенка. Для него инфекция может быть чревата опасными осложнениями. Я говорю не только о метапневмовирусе, а о любом другом вирусе. Поскольку все они передаются воздушно-капельным путем, при близком контакте или через загрязненные поверхности. Дети тяжело переносят любую инфекцию, в том числе ОРВИ в силу слабого еще иммунитета.

Есть ли у метапневмовируса какие-то характерные симптомы?

- Сейчас это довольно распространенный респираторный вирус. Инфекция может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, трудностями с дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний. Специфической противовирусной терапии для лечения метапневмовируса, а также вакцины против него нет, потому что вообще нет вакцины против ОРВИ. А метапневмовирус, как я ранее сказала, входит в эту группу. Тактика лечения здесь абсолютно одна и та же, такая же, как и в случае с ОРВИ. Но не следует к респираторной инфекции относиться без внимания, назначать себе лечение, что мы, врачи, нередко наблюдаем. Особенно, повторяю, если заболел ребенок младшего возраста. У него могут начаться различные осложнения, такие, как бронхит, пневмония и т. д. При появлении симптомов ОРВИ необходимо обратиться к врачу для своевременной и правильной диагностики и получения помощи.

Существует много видов респираторных инфекций - риновирус, аденовирус, РС-вирус, парагрипп, сезонный коронавирус, метапневмовирус и прочие "сезонные" возбудители. Поэтому человек не может сам определить, какой вид у него. Тем более, если у него есть сопутствующие заболевания – сердечно-сосудистые, почечные, сахарный диабет и другие. Вирусные инфекции могут послужить толчком к их проявлению.

Республиканская инфекционная больница, как сообщается, перегружена заболевшими ОРВИ и гриппом…

- Большинство из пациентов, как известно, попадают на больничную койку с уже осложнениями – пневмонией, бронхитами по этим причинам - несвоевременно начатому лечению и самолечению. К сожалению, очень многие из наших граждан относятся к ОРВИ и гриппу, мягко говоря, несерьезно. А коварство их, особенно гриппа, именно в тяжелых осложнениях. И что еще тревожнее – очень многие лечат по своему разумению и детей. Сразу прибегают к антибиотикам, которые бесполезны при вирусной инфекции. Ими человек наносит себе больше вреда, чем пользы. Правильное же и своевременное лечение поможет избежать осложнений, даст хороший результат.

Есть еще и случаи затяжного характера ОРВИ и гриппа у некоторых больных, у которых, возможно, в придачу есть еще какие-то хронические заболевания, которые дают о себе знать. Нередко случается и реинфекция, когда человек переболел одним видом ОРВИ, допустим, риновирусом, а при контакте с больным коллегой заразился аденовирусом. В таком случае заболевание действительно приобретает затяжной характер. При подведении итогов лабораторных исследований в конце года мы видим, что люди нередко переносят два вируса. Поэтому, повторяю, если заболели, обратитесь к врачу.

Если у ребенка поднялась температура, то его надо показать врачу незамедлительно, потому что родители не могут правильно оценить его состояние. Высокая температура у малыша может подняться от многих инфекций – менингита, коклюша, кори, гепатитов, от ОРВИ, в том числе. В Кыргызстане, например, зима и весна – сезон менингита. Он очень тяжело протекает и вызывает тяжелейшие осложнения и у взрослых, и у детей. И вирусные инфекции, и менингококковая начинаются с высокой температуры. Но менингококковая инфекция протекает молниеносно и не поддается лечению обычными лекарствами, которые назначаются при ОРВИ. И если ее вовремя не распознать, то возникнут тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода. Такие случаи были в предыдущем сезоне.

Но, к сожалению, не все осознают, что, пытаясь лечить ребенка по интернету или по советам родных, подвергают его жизнь опасности. Запущенная болезнь у детей оборачивается и нередко реанимацией.

Что касается эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, то действительно в данное время идет подъем заболеваемости. Но, по данным нашего мониторинга, в этом году мы наблюдаем примерно такую же ситуацию, как и в предыдущем. В этом эпидсезоне заболеваемость даже в два раза ниже по сравнению с предыдущим.

Конец ноября, декабрь, январь, то есть в холодное время наблюдается пик заболеваемости. ОРВИ, как известно, нестойкие к солнечным лучам, поэтому весной, летом идет их спад, хотя и в этот период люди тоже болеют. К тому же в зимнее время мы больше времени проводим в помещении, а один заболевший может заразить многих.

Как и прогнозировалось ВОЗ, этом году циркулируют грипп Н1N1, известный как свиной и вирус группы В – Victoria. Мы регистрируем сейчас их и в Кыргызстане.

В чем, кстати, разница между ними?

- В настоящее время большинство случаев заболевания гриппом приходится на грипп А(Н1N1). Это тот штамм, который вызвал крупную вспышку в 2009 году - его тогда и назвали "свиным гриппом". В 2009 году была зафиксирована массовая вспышка заболевания гриппом среди свиней. Животных массово уничтожали, пытаясь таким образом победить вирус. Постепенно А(H1N1) под воздействием мутаций в организме свиней приобрёл способность передаваться и к человеку, что привело появление нового вида гриппа. В свое время мы пережили и "птичий грипп". Птицы, многие животные – лошади, свиньи, коровы, верблюды являются переносчиками вирусов гриппа.

Грипп А вызывает наиболее крупные эпидемии, поскольку характеризуется более высокой заразностью по сравнению с другими типами – В и С и распространяется быстрее. Собственно, это и привело в 2009 году к пандемии в мире. Этот грипп действительно достаточно быстро, на вторые-третьи сутки может давать тяжелую вирусную пневмонию. К счастью, на сегодняшний день этот вид вируса гриппа А/H1N1 стал сезонным, как и другие виды гриппа, которые регистрируются каждый год.

Вирусы гриппа В менее подвержены изменчивости, так как являются вирусами, вызывающими заболевание только у человека, и лишены возможности активно обмениваться генетическим материалом с вирусами гриппа животных, которые относятся к типу А. В целом, заболевание, вызванное гриппом В, не дает осложнений в виде вирусной пневмонии, у некоторых взрослых может проявляться в виде диареи, что, наоборот, редкость для вирусов гриппа типа А. Но грипп, каким бы типом вируса он не был вызван, - это в принципе серьезное инфекционное заболевание, которое может вызывать тяжелые осложнения.

Можно ли уберечь себя от вирусной атаки?

- Прежде всего, следует предпринять необходимые меры для ее отражения. Респираторные вирусы легко подхватить там, где много людей, поэтому старайтесь избегать таких мест или надевайте маску. Не всем она, как говорится, по душе. Но она эффективна. А уж если заболели, то, чтобы не заразить других, ее следует надевать. И, конечно, надо чаще мыть руки, проветривать помещение, делать влажную уборку. Но главная, я бы сказала, защита - это все-таки прививка против гриппа. Очень многие убедились в этом и ежегодно делают ее, говорят, что после нее они даже не болели ОРВИ. Конечно, она не гарантирует стопроцентную защиту, но заметно снижает риск осложнений, а болезнь, как правило, протекает гораздо легче.

Замечу, что вакцину следует делать и беременным женщинам, поскольку, как установлено многолетними исследованиями ученых разных стран, она не приносит вреда плоду, наоборот защищает и женщину, и ее будущего ребенка. Поэтому всем беременным женщинам она делается бесплатно. Можно сказать, что для защиты нужно делать все то же самое, что и при COVID-19.