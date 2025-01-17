Авто, похожее на машину генерал-майора МВД, нарушило несколько ПДД

Вице-спикер БГК Болот Ибрагимов заснял на видео возможный автомобиль начальника Службы охраны МВД КР, генерал-майора милиции Тариеля Абитова. Об этом он рассказал VB.KG.

По его словам, он и его команда заметили Chevrolet Cobalt.

"Машина систематически нарушала ПДД, выезжала на встречную полосу, создавала аварийные ситуации на дороге. Мы поехали следом. Примерно, с Панфилова/ Линейная, вызвали представителей ГУОБДД. Те догнали машину, остановили авто и составили протокол. За рулем оказался водитель Тариеля Абитова. Сзади, на пассажирском сидении находился человек, очень похожий на генерал-майора милиции", - рассказал редакции Ибрагимов.

Ждем официальных комментариев от МВД. Если речь, действительно, идет об их начальнике Службы охраны, последует ли за нарушение ответственность водителя и пассажира, или солнце закона светит не всем одинаково?