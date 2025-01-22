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ЕАБР проводит конкурс цифровых проектов

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- Светлана Лаптева
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Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития проводит конкурс цифровых проектов.

Целью и задачами конкурса является поддержка и реализация интеграционных цифровых проектов, направленных на сотрудничество и кооперацию между государствами и организациями евразийского пространства, создание общих рынков и инфраструктур, налаживание новых и укрепление существующих контактов между участниками.

Срок приема заявок до 31 января 2025 года включительно.

️Ограничений по сферам и отраслям для участия в конкурсе нет.

Подробнее о конкурсе: https://fci.eabr.org/projects/competition/


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URL: https://www.vb.kg/442162
Теги:
ЕАБР, конкурс
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