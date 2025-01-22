ЕАБР проводит конкурс цифровых проектов

Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития проводит конкурс цифровых проектов.

Целью и задачами конкурса является поддержка и реализация интеграционных цифровых проектов, направленных на сотрудничество и кооперацию между государствами и организациями евразийского пространства, создание общих рынков и инфраструктур, налаживание новых и укрепление существующих контактов между участниками.

Срок приема заявок до 31 января 2025 года включительно.

️Ограничений по сферам и отраслям для участия в конкурсе нет.

Подробнее о конкурсе: https://fci.eabr.org/projects/competition/