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Задержан сотрудник ГНС при получении взятки в полмиллиона сомов

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Задержан работник Государственной налоговой службы при Министерстве финансов КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 343 (Вымогательство взятки) в особо крупном размере, 14 января 2025 года по результатам проведённых оперативно-следственных мероприятий с поличным при получении взятки в размере 500 000 (пятьсот тысяч) сомов был задержан инспектор К.А.А. ГНС при МФ КР и водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно – оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/442180
Теги:
вымогательство, задержание, деньги, ГКНБ, ГНС
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