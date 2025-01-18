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"Алтай - это священная земля, которая связывает нас с нашей историей"

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Президент Садыр Жапаров посетил Алтай, который назвал священной землёй и "золотой колыбелью" кыргызского народа. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

"Алтай – это слово, при упоминании которого едва ли найдётся кыргыз, у которого не пробудились бы мысли и воображение!

Народная память связывает Алтай с наиболее значимыми и судьбоносными этапами в истории кыргызского народа.

Согласно народным представлениям, Алтай – это одно из священных мест, где жили, развивались и процветали кыргызы, а также место рождения и детства Манаса, нашего эпического героя.

По мнению учёных, часть кыргызов обосновалась на Алтае ещё в период Великого Кыргызского каганата (IX–X века).

Наличие родственных кыргызским племён среди современных алтайцев также свидетельствует о нашей близости с этим регионом.

Например, такие племена, как мундуз и дөөлөс, встречаются только у кыргызов и алтайцев.

Близость кыргызского языка к алтайскому среди всех тюркских языков также не является случайностью.

На эту тему академик Болот Юнусалиев в своё время представил достаточные аргументы и дал подробные объяснения.

До сих пор на Алтае можно найти названия мест, гор и регионов, созвучные с нашими топонимами, что также имеет своё значение.

Таким образом, для кыргызов Алтай – это ещё одна "золотая колыбель", священная земля, которая связывает нас с нашей историей и вдохновляет духовно!

Я побывал на Алтае, где посетил новый горнолыжный курорт "Манжерок" (в переводе на кыргызский – "Миң жүрөк", что означает "Тысяча сердец").

Условия там отличные.

Уровень сервиса – на высшем уровне.

Мы также, даст Бог, в ближайшее время начнём строительство аналогичного горнолыжного курорта, объединяющего горы Жыргалаң, Ак Булак и Бозучук.

В феврале для строительных компаний будет проведён конкурс.

Выигравшая компания начнёт строительство.

Спешите подать заявку на участие в конкурсе!", - говорится в сообщении президента.


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URL: https://www.vb.kg/442184
Теги:
Россия, туризм, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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