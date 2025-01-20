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В Оше планируют строительство мусороперерабатывающего предприятия

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В Оше планируется реализация проекта по строительству теплоснабжающего предприятия, работающего от сжигания ТБО (твердые бытовые отходы). Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, мэр города Ош Бакытбек Жетигенов провел встречу с генеральным директором компании "Хунань Цзюнсин" города Чанша (КНР) господином Дай Даого.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, включая инвестиционный проект строительства современного мусороперерабатывающего предприятия, на котором будет применяться уникальная технология получения тепло- и электроэнергии путем сжигания мусора и угля. Реализация данного проекта позволит расширить охват по обеспечению жителей города Ош и новых микрорайонов теплом в отопительный зимний период и горячей водой в течение всего года. Планируемая мощность предприятия составляет 2000 тонн мусора и угля в день с выдачей энергии до 50 мегаватт.

В рамках поездки в город Ош представители компании "Хунань Цзюнсин" ознакомились с деятельностью ТЭЦ города Ош и мусорным полигоном СМП "Ош-Тазалык".

По итогам встречи была достигнута договоренность о создании рабочей группы для подготовки указанного проекта и дальнейшей проработки соглашения по инвестиционному сотрудничеству.


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URL: https://www.vb.kg/442198
Теги:
Китай, мусор, Ош, строительство
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