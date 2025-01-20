Лебедь, найденный на озере Иссык-Куль, передан в зоопарк для восстановления

Одинокий лебедь, найденный на побережье озера Иссык-Куль в селе Пристань Джети-Огузского района, был передан в зоопарк города Каракол "Бугу-Эне". Птица, неспособная летать, была обнаружена благодаря обращению имама Джети-Огузского района в туристико-экологическую милицию УВД Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сотрудники милиции оперативно выехали на место происшествия и, совместно с представителями Государственной экологической технической инспекции Иссык-Кульской области, провели необходимые мероприятия по документированию инцидента. Было принято решение транспортировать лебедя в зоопарк Каракола для дальнейшего ухода.

В зоопарке "Бугу-Эне" созданы все условия для обеспечения комфортного пребывания птицы и возможности ее восстановления.

Сотрудники туристико-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области благодарят неравнодушных граждан, проявивших заботу о дикой природе.