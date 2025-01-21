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В России спрос на кумыс вырос на 67%

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Россияне выпили 95 тысяч литров кумыса в декабре 2024 года. Это на 67% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили в российском Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Всего в прошлом году россияне купили 894 тысячи литров кумыса. Лидером по потреблению за прошедший год оказался Приволжский федеральный округ – там было приобретено 482,7 тысячи литров кумыса. Следом за ним идут Уральский и Центральный федеральные округа.

Вместе со спросом растет и производство. В 2024 было произведено 1,9 млн литров кумыса - это в 2 раза больше, чем в 2023-м.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/442204
Теги:
Россия
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