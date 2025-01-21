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Топ-5 автобусных маршрутов и остановок Бишкека по данным 2ГИС

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Компания 2ГИС собрала аналитику за декабрь 2024 года по запросам пользователей Бишкека на общественный транспорт и выявила самые популярные маршруты.

Топ-5 популярных маршрутов:

Наибольшее количество пользователей просматривало информацию о следующих автобусных маршрутах:

1. Автобус №10 – 22 677 человек

2. Автобус №40 – 15 573 человека

3. Автобус №212 – 14 516 человек

4. Автобус №9 – 14 034 человека

5. Автобус №12 – 13 668 человек

Топ-5 популярных остановок:

Наиболее востребованными объектами для построения маршрутов стали следующие остановки:

1. Вефа – 11 554 человека

2. Моссовет – 10 356 человек

3. 3-я гор больница – 8 262 человека

4. Киркомстром – 8 095 человек

5. 4-я гор больница – 7 895 человек

Популярность этих остановок объясняется их расположением вблизи деловых и социальных объектов, включая торговые центры, больницы и административные учреждения.

По данным 2ГИС в 2024 году, бишкекчане ежемесячно искали маршруты в среднем 641 874 раза или если брать декабрь 2024 года, примерно 24 100 раз ежедневно.


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URL: https://www.vb.kg/442207
Теги:
остановки, Бишкек, общественный транспорт
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