Турция перевооружает Казахстан и готовит почву для продвижения НАТО в ЦА

Казахстан и бывшие советские среднеазиатские республики идут по пути закупки турецкого вооружения с целью перехода в последующем на стандарты НАТО.

При этом происходит и унификация местного ВПК с турецким в единую систему через программу модернизации системы безопасности в рамках уже военно-политической интеграции внутри Организации тюркских государств.

Расширяющееся оборонное сотрудничество между Казахстаном и Турцией уже выходит далеко за рамки обычных поставок вооружений, представляя собой стратегическое партнерство, призванное модернизировать казахстанскую армию и интегрировать ее в глобальные оборонные системы.

Переговоры министра обороны Казахстана Руслана Жаксылыкова с генеральным директором Baykar Defence Халуком Байрактаром на выставке Saha Expo - 2024 в декабре минувшего года в Стамбуле стали ярким подтверждением этого тренда.

Центральным событием переговоров стало соглашение о локализации производства турецких беспилотных авиационных систем (БАС) Bayraktar на территории Казахстана.

Фактически соглашение знаменует собой не просто передачу технологий, а создание полноценного совместного производства, включающего в себя весь цикл – от разработки компонентов до сборки и технического обслуживания. И это уже не просто отверточная сборка, как это было ранее, так как Астана получает доступ к передовым технологиям производства западных беспилотников.

Планируется не только локализация производства уже существующих моделей, таких как Bayraktar TB2 и TB3, но и разработка новых модификаций, в том числе тяжёлых стратегических, адаптированных под специфические потребности казахстанской армии, с учётом географических особенностей и климатических условий страны.

А это уже далеко идущее приспособление моделей боевой техники НАТО к местным особенностям, учитывая их схожесть с природными условиями Алтайского края, Южной Сибири и Приуралья соседней России.

Это, конечно, потребует значительных инвестиций, как со стороны турецких, так и казахстанских партнеров, включая создание современных производственных площадок, обучение специалистов и разработку сопутствующей инфраструктуры. Но Анкара сейчас по согласованию с Лондоном форсирует эти процессы.

Вообще сам проект выходит за рамки исключительно производства беспилотников. В рамках сотрудничества рассматривается возможность локализации производства и других видов турецких вооружений, включая системы ПВО, радиолокационные станции и средства связи.

То есть речь идёт о создании в Казахстане полноценного турецкого оборонного кластера, способного обеспечить выпускаемой продукцией все близлежащие страны Центральной Азии. Не зря речь идёт уже давно и о развёртывании массового производства натовских боеприпасов, в том числе и 155-ти миллиметровых снарядов.

Передача технологий и создание совместного производства неизбежно приведёт к унификации систем управления и стандартизации вооружений казахстанской армии с технологиями, используемыми странами-членами НАТО. Хотя Казахстан не является членом Альянса, его вооруженные силы будут более совместимы с системами НАТО, что может иметь значительные политические и геополитические последствия для всего региона.

Это не только усилит взаимодействие Астаны через Турцию с западными партнерами в области обороны и безопасности, но и поставит вопрос о дальнейших перспективах развития ОДКБ и членстве республики и других стран Центральной Азии в этой организации. А это и есть тот самый военно-политический отрыв региона от России и противопоставление его Москве, Пекину и Тегерану.

Этот наш тезис, который мы неоднократно излагали и повторяли в своих публикациях подтверждает и турецкое издание Baskagazete.com, которое в своей публикации под лаконичным названием "Братские страны выбрали Турцию, на Россию махнули рукой!", разместили важную информацию со ссылкой на свои каналы в американском внешнеполитическом ведомстве.

"По данным источников в Госдепартаменте США, все страны Центральной Азии включили в свои среднесрочные правительственные программы "утилизацию российского и советского оружия, транспортных средств и техники, и переход на западные оборонные системы", – отмечается в статье.

То есть уже существует одобренный план по постепенной переориентации Казахстана и республик Средней Азии на системы вооружений стран НАТО.

Но в Астане, Ташкенте, Бишкеке и Душанбе не собираются ограничиваться только лишь турецкой военной продукцией. Так, по данным того же издания "согласно полученной информации, страны Центральной Азии проявляют большой интерес к аппаратному и программному обеспечению, используемому "спецназом" Соединенных Штатов".

Это говорит о стремлении Пентагона выйти на небольшой еще рынок вооружений Центральной Азии, чтобы оснастить в первую очередь армии Казахстана и Узбекистана, как самые крупные в регионе своими системами. И для этого есть все предпосылки, так как несмотря на неолиберальные рыночные реформы массовой приватизации и сокращений социальных ассигнований та же Астана намерена значительно увеличить военный бюджет.

Так, по данным Министерства торговли США, страны Центральной Азии с 2025 года пойдут на серьезное увеличение бюджета, особенно в области модернизации сухопутных войск и авиации. Осознавая тот факт, что Турция начала устанавливать монополию на экспорт вооружений в регионе, министерство начало интенсивную кампанию по подготовке к выходу Соединенных Штатов на растущий рынок.

Ожидается, что американские компании, подписавшие первую крупную сделку по поставкам оружия в 2016 году с визитом командующего Центральной армией США генерала Майкла Гарретта в Казахстан, вновь объявятся в регионе дважды в наступившем году. Речь идёт о поставках для нужд ВС РК техники по ведению наземной и воздушной разведки, разведки, наблюдения и военных коммуникационных технологий.

Кстати, пару лет назад Астана уже закупила два самолета King Air B300ER Scorpion с системами разведки, наблюдения и сопутствующим оборудованием, и похоже, что эта практика будет продолжена.

Это не считая того, что вся таможенная система РК уже сейчас находится под контролем разведывательных служб США после внедрения переданного оборудования слежения от USAID по пресечению провоза товаров двойного назначения в Россию.

Правда вся проблема в том, что американская техника очень дорогая даже для Астаны и поэтому вся военно-промышленная сфера Казахстана и Средней Азии активно монополизируется сейчас Турцией, против чего на Западе не возражают. Ведь Анкара выполняет роль тарана, который проламывает с помощью Баку стену в регион для последующего продвижения НАТО, что уже было отображено в программных документах Альянса.

Уже сейчас крупные турецкие военные компании YDA Group, Turkish Technic и ASFAT заключили соглашение с министерством транспорта Казахстана о строительстве в Актау центра технического обслуживания и ремонта самолетов, который будет еще и заниматься обслуживанием военной авиации ВС РК.

В начале года стало известно и о продаже оборонного судостроительного завода "Зенит" в Уральске турецкой военной компании YDA Group, что стыкуется с планами строительства судоверфи в порту Актау.

Это даёт возможность выпускать военные суда, оснащённые турецким вооружением уже для укрепления военных флотилий Казахстана и Азербайджана на Каспии, что может в будущем поменять расклад не в пользу России и Ирана.

В связи с этим в Москве, Пекине и Тегеране должны более внимательно отнестись к тем негативным процессам перевооружения турецкой техникой вооружённых сил Казахстана и бывших советских среднеазиатских республик, так как они тем самым автоматически станут в ближайшем будущем прокси НАТО.

Это означает не просто потерю местного рынка вооружений или гипотетический коллапс ОДКБ, а геополитическую переориентацию всего региона на Запад с созданием цепи враждебных государств с целью изоляции России с юга и сдерживания Китая.

Автор: Айнур Курманов

Источник: politnavigator.mirtesen.ru