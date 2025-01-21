В Джалал-Абаде задержан член ОПГ, вымогавший деньги у граждан

10 декабря 2024 года в милицию поступила информация о гражданине по имени С., который вымогал деньги у местных жителей, угрожая им. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и возбуждено уголовное дело по статье 208 УК КР (вымогательство).

В результате оперативных мероприятий был задержан подозреваемый - 29-летний Т.А. из Сузакского района. Установлено, что задержанный ранее состоял на учете как член организованной преступной группы и имел судимость.

Он был задержан 16 января и помещен в изолятор временного содержания.

17 января суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 февраля 2025 года.

Следственные действия продолжаются.