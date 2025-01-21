ГКНБ задержан экс-директор компании "Глобал Корумтор Майнинг"

ГКНБ КР: За причинение государству особо крупного ущерба задержан бывший генеральный директор ОсОО "Г.К.М." ("Глобал Корумтор Майнинг") Е.Н.Н.

Установлено, что бывший генеральный директор ОсОО "Г.К.М." Е.Н.Н., заведомо зная о начислении сбора за удержание лицензии на проведение геологоразведочных работ на Корумторской площади Айтматовского района Таласской области в размере 144 461 322,47 сомов, при содействии отдельных должностных лиц государственных органов организовал схему по уклонению от уплаты указанных платежей в доход государства.

По данному факту задержан и водворен в ИВС ОВД Айтматовского района бывший генеральный директор ОсОО "Г.К.М." Е.Н.Н..

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по выявлению аналогичных фактов в сфере недропользования и привлечению к уголовной ответственности всех причастных лиц".