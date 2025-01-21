Кайрат Осмоналиев: "Сфера образования будет под бдительным оком спецслужб"

Уголовные законы именно по коррупционным преступлениям с сегодняшнего дня станут более действенным инструментом. Об этом VB.KG сообщил руководитель Центра Тюркского наследия КНУ им. Баласагына, экс-председатель экспертного совета Координационного совещания по противодействию коррупции, доктор юридических наук, профессор Кайрат Осмоналиев.

Он напомнил, что в Кыргызстане вступают в силу поправки в антикоррупционного законодательство. В частности, в уголовный Кодекс.

"Особенно важно, что отменяются штрафы за коррупционные преступления. Теперь даже при сотрудничестве со следствием по таким категориям дел, штрафы назначаться не будут. Коррупционеры будут приговариваться к реальным срокам лишения свободы. Причем, не менее того срока, который обозначен в инкриминированной норме. Вводится также пожизненный запрет на занятие должностей в госорганах и муниципальной службе. Это то, что я предлагал еще 20 лет назад. За это время было много вопиющих фактов, когда человека осуждали, выносили обвинительный приговор, а через некоторое время он вновь занимал государственный пост. Такие персонажи есть и в нынешнем кабмине. Обвинение в их отношении было обоснованным, человек был приговорен за должностные преступления, отбыл наказание, а сейчас он на министерской должности. Та правовая система, которая сложилась за эти годы, где при заключении сделки со следствием виновный оказывался на свободе, больше напоминала "узаконенный" откуп коррупционеров. Это в корне неправильно, не дифференцированно", - подчеркнул Осмоналиев.

По словам профессора, теперь начнет, наконец, работать карательная уголовная функция.

"То есть, уголовный закон именно по коррупционным преступлениям станет более действенным инструментом. Единственное, чтобы УК не использовался в роли "дубинки" для устранения неугодных оппонентов. В остальном я поддерживаю эти поправки. Они своевременны и позволят более эффективно достигать главной цели УК КР – предупреждение и пресечение преступлений", - заключил Кайрат Осмоналиев.

Как добавил Кайрат Осмоналиев, в 2025 году сфера образования будет под особым бдительным оком спецслужб.

Отметим, что сегодня, по следам выступления председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева перед руководителями ВУЗов от 16 января этого года, в КНУ им. Баласагына прошла лекция по соблюдению новых антикоррупционных норм.