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Мэрия Бишкека выставила на аукцион пансионат и другие объекты (список)

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Департаментом по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек выставлены на аукцион в арендное пользование 17 объектов. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, будут проведены аукционы на право аренды следующих объектов:

- ЛОТ № 1984.2 – земельный участок пансионата "Алтын-Булак", расположенный в Иссык-Кульской области в селе Сары-Ой, площадью составляет 23 700,0 квадратных метров. Также на прилегающей территории имеется пляж. По территории проходит труба горячего источника, к которому возможно подключиться.

- ЛОТ № 11022.1 - земельный участок, площадью 9 000 кв.м. по адресу: г. Бишкек, ул. Молдобасанова 8в;

- ЛОТ № 11021.1 - земельный участок, площадью 36 000 кв.м по адресу: Бишкек. ул. Интергельпо 2;

- ЛОТ № 11024.1 - земельный участок, площадью 11 467 кв.м по адресу: ул. Шопокова (в южной части площади "Победы");

- ЛОТ № 11033.1 - земельный участок, площадью 472 кв.м, по адресу: г.Бишкек., жм "Көлмө", ул. Үсөнжапар/Дастан;

- ЛОТ № 11035.1 нежилое помещение, площадью 12,2 кв.м, под буфет по адресу: г.Бишкек., ул. Кольбаева 42;

- ЛОТ № 11034.1 нежилое помещение, площадью 30,9 кв.м под буфет по адресу: г.Бишкек., ул. 3-я линия 25/1;

- ЛОТ № 11037.1 нежилое помещение, площадью 110 кв.м под спортивные секции по адресу: ж/м "Мурас-Ордо", СОШ №99;

- ЛОТ № 11032.1 нежилое помещение, площадью 85,6 кв.м, под разное по адресу: ул. Калык Акиева, 72;

- ЛОТ № 11031.1 нежилое помещение, площадью 92,5 кв.м, под разное по адресу: ул. Калык Акиева, 72;

- ЛОТ № 11030.1 нежилое помещение, площадью 76,6 кв.м, под разное по адресу: г.Бишкек ул. Московская 141;

- ЛОТ № 11029.1 нежилое помещение, площадью 225,2 кв.м, под разное по адресу: г.Бишкек., мкрн Тунгуч, 17/2;

- ЛОТ № 11027.1 нежилое помещение, площадью 227 кв.м, под разное по адресу: г.Бишкек., мкрн Тунгуч, 17/2;

- ЛОТ № 1949.3 нежилое помещение, площадью 51,6 кв.м, под разное по адресу: г.Бишкек., Бейшеналиева, 31;

- ЛОТ № 11028.1 нежилое помещение, площадью 329 кв.м, под бассейн по адресу: мкр. Асанбай, ул. Г. Айтиева, 2/1;

- ЛОТ № 11025.1 нежилое помещение, площадью 123 кв.м, под столовую по адресу: г.Бишкек., ул. Кривоносова, 206;

- ЛОТ № 11026.1 остановочный комплекс, по адресу: пр. Чуй - ул Уметалиева (Ю-З).

Отметим, что для участия в аукционе необходимо приобрести флеш-карту для ЭЦП (электронная цифровая подпись) и пройти регистрацию по ссылке, найти подходящий лот аукциона, заполнить данные и оплатить сумму для участия через код оплаты.

С инструкцией по участию в аукционе можно ознакомиться по ссылке.


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URL: https://www.vb.kg/442231
Теги:
аукцион, Иссык-Кульская область, Бишкек, пансионат, мэрия
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