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Сотрудник московского банка украл из ячейки клиента 180 миллионов рублей

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Из ячейки клиента одного из московских банков пропали 180 миллионов рублей. Деньги похитил банковский сотрудник, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленник выносил наличные из банковского хранилища по частям. Последнюю партию в размере 35 миллионов рублей он конвертировал в криптовалюту.

Подозреваемого задержали в одном из московских аэропортов, написала Волк в своем телеграм-канале. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Подозреваемый арестован.


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URL: https://www.vb.kg/442240
Теги:
банковский сектор, хищение, Москва
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