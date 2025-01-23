Трамп поручил Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю Киту Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Об этом рассказала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По оценкам журналистов, "заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец конфликту до вступления в должность" президента Соединенных Штатов Америки.

При этом источники газеты утверждают, что новый глава США будет самостоятельно контролировать процесс переговоров по конфликту между Россией и Украиной. Бывшие коллеги Келлога поделились с изданием информацией о том, что спецпосланника пока рано называть самостоятельной фигурой, поскольку он полностью представляет позицию Трампа в решении вопроса. Поэтому сам Келлог вряд ли сможет попасть на реальные переговоры между США и Россией, передает газета.

Несмотря на указ действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о приостановке на 90 дней всех американских программ помощи иностранным государствам, Украина не останется без помощи. Об этом заявил военный эксперт, заслуженный военный летчик РФ и генерал-майор в отставке Владимир Попов.

Источник: Вечерняя Москва