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В результате пожара на курорте Карталкая в Турции погибли 76 человек

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В результате пожара в отеле на горнолыжном курорте "Карталкая" в Турции погибли 76 человек, еще 51 получили ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в социальных сетях.

Он отметил, что сигнал о пожаре в отеле на курорте Карталкая поступил сегодня в 03:27 по местному времени.

По его словам, на месте работают 267 сотрудников различных государственных учреждений, принимая участие в ликвидации пожара и проведении спасательных операций.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате пожара, который произошел в одном из отелей горнолыжного курорта Карталкая в Болу.

"С самого начала мы внимательно следим за ситуацией через соответствующие государственные органы, и расследования были немедленно начаты. Мои искренние соболезнования всем пострадавшим и жителям Болу", - написал глава государства в соцсетях.

Источник: Анадолу


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URL: https://www.vb.kg/442243
Теги:
погибшие, пожар, соболезнование, Турция, Реджеп Эрдоган, пострадавшие
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