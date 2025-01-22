В результате пожара на курорте Карталкая в Турции погибли 76 человек

В результате пожара в отеле на горнолыжном курорте "Карталкая" в Турции погибли 76 человек, еще 51 получили ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в социальных сетях.

Он отметил, что сигнал о пожаре в отеле на курорте Карталкая поступил сегодня в 03:27 по местному времени.

По его словам, на месте работают 267 сотрудников различных государственных учреждений, принимая участие в ликвидации пожара и проведении спасательных операций.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате пожара, который произошел в одном из отелей горнолыжного курорта Карталкая в Болу.

"С самого начала мы внимательно следим за ситуацией через соответствующие государственные органы, и расследования были немедленно начаты. Мои искренние соболезнования всем пострадавшим и жителям Болу", - написал глава государства в соцсетях.

Источник: Анадолу