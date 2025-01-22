Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 89.83 - 91.01

Кулубаев и Лавров о взаимной поддержке, союзничестве и объемах торговли

303  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня в Москве состоялись переговоры между главой МИД КР Жээнбеком Кулубаевым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. VB.KG выделил главные тезисы встречи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров:

  1. Регулярные встречи президентов Кыргызстана и России создают прочную основу двусторонних взаимодействий на всех направлениях сотрудничества.
  2. Сегодня Кыргызстан – суверенное государство. С Россией республику связывает не только историческое прошлое, но и культурные, социальные, политические и гуманитарные узы.
  3. Сегодня между нашими странами сложилось тесное взаимодействие на всех уровнях как по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, так и на глобальных международных площадках.
  4. Нет, сомнений, что в текущем году как политические контакты, так и двусторонние между КР и РФ продолжатся.

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев:

  1. КР высоко ценит и дорожит существующими отношениями и дружбой с Россией.
  2. КР готов прилагать максимальные усилия к дальнейшему углублению отношений с РФ.
  3. Высокая динамика двусторонних контактов позволяет на основе полного взаимопонимания решать вопросы по всем аспектам кыргызско-российской повестки.
  4. Важный аспект - отсутствие политических разногласий между КР и РФ.
  5. В рамках предыдущих визитов президента КР в РФ отношения между нашими государствами получили статус "углубленных" и наивысший уровень развития за всю многовековую дружбу.
  6. С каждым годом уровень контактов между нашими народами только возрастает.
  7. Только в прошлом году Садыр Жапаров совершил пять рабочих визитов в Россию. Глава кабмина – шесть визитов, спикер ЖК – три раза. Это показатель активности политических контактов на высшем уровне.
  8. Важной вехой стали Дни культуры КР в РФ, приуроченные к 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области 2024 года.
  9. КР и РФ всегда занимают общие позиции и поддерживают инициативы друг друга в рамках международных организаций и интеграционных объединений: ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС и др.
  10. Переход в председательства ОДКБ к Кыргызстану, а затем в ШОС – открывает дополнительные возможности для укрепления двустороннего сотрудничества.
  11. КР признательна за оказываемую РФ постоянную помощь и содействие в рамках ЕАЭС, укреплению обороноспособности армии, потенциала правоохранительных органов и предотвращению чрезвычайных ситуаций.
  12. Особая благодарность - за поддержку в сферах образования и здравоохранения.
  13. КР, в свою очередь, помогает и РФ. Тому пример, паводки в российских регионах в прошлом году.
  14. Историческая память Победы в ВОВ, 80-летие которой отметят в этом году, навсегда останется святым и объединяющим праздником
  15. Наш общий долг чтить память героев ВОВ. Тем более, в годы войны в действующую армию направлено 360 тыс. граждан нашей республики – каждый четвертый житель. КР принял более 300 тыс. переселенцев из эвакуированных городов СССР. С полей сражений не вернулись 130 тыс. кыргызстанцев. 150 тыс. воинов из Киргизской ССР получили награды. 74 тыс. – герои СССР.
  16. В этом году КР и РФ отметит 25-ую годовщину подписания договора о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве от 27 июня 2000-го года. Документ позволим нашим народам сформировать доверительную модель отношений на долгие годы.
  17. КР предложила провести тематические мероприятия, приуроченные к этой дате (25-летие Договора) на базе наших дипакадемий. Сегодняшний визит – первое мероприятие.
  18. У КР и РФ хороший задел в торгово-экономическом сотрудничестве. По нашим статданным, в 2024 году более $3 млрд 200 млн мы получили от взаимной торговли.
  19. Лидеры КР и РФ поставили задачу довести цифру торгового оборота между нашими странами до $5 млрд.
  20. Российско-Кыргызский фонд развития назван одним из главных драйверов в продвижении двусторонних отношений. С момента своего основания – за 10 лет, он профинансировал 3505 проектов на общую сумму более $700 млн.
  21. Благодаря деятельности РКРФ наши бизнесмены создали более 10 тыс. рабочих мест в стране. Это перспективное направление, по которому КР и дальше готов работать с РФ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442251
Теги:
Россия, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  