Кулубаев и Лавров о взаимной поддержке, союзничестве и объемах торговли

Сегодня в Москве состоялись переговоры между главой МИД КР Жээнбеком Кулубаевым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. VB.KG выделил главные тезисы встречи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров:
Регулярные встречи президентов Кыргызстана и России создают прочную основу двусторонних взаимодействий на всех направлениях сотрудничества.
Сегодня Кыргызстан – суверенное государство. С Россией республику связывает не только историческое прошлое, но и культурные, социальные, политические и гуманитарные узы.
Сегодня между нашими странами сложилось тесное взаимодействие на всех уровнях как по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, так и на глобальных международных площадках.
Нет, сомнений, что в текущем году как политические контакты, так и двусторонние между КР и РФ продолжатся.
Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев:
КР высоко ценит и дорожит существующими отношениями и дружбой с Россией.
КР готов прилагать максимальные усилия к дальнейшему углублению отношений с РФ.
Высокая динамика двусторонних контактов позволяет на основе полного взаимопонимания решать вопросы по всем аспектам кыргызско-российской повестки.
Важный аспект - отсутствие политических разногласий между КР и РФ.
В рамках предыдущих визитов президента КР в РФ отношения между нашими государствами получили статус "углубленных" и наивысший уровень развития за всю многовековую дружбу.
С каждым годом уровень контактов между нашими народами только возрастает.
Только в прошлом году Садыр Жапаров совершил пять рабочих визитов в Россию. Глава кабмина – шесть визитов, спикер ЖК – три раза. Это показатель активности политических контактов на высшем уровне.
Важной вехой стали Дни культуры КР в РФ, приуроченные к 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области 2024 года.
КР и РФ всегда занимают общие позиции и поддерживают инициативы друг друга в рамках международных организаций и интеграционных объединений: ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС и др.
Переход в председательства ОДКБ к Кыргызстану, а затем в ШОС – открывает дополнительные возможности для укрепления двустороннего сотрудничества.
КР признательна за оказываемую РФ постоянную помощь и содействие в рамках ЕАЭС, укреплению обороноспособности армии, потенциала правоохранительных органов и предотвращению чрезвычайных ситуаций.
Особая благодарность - за поддержку в сферах образования и здравоохранения.
КР, в свою очередь, помогает и РФ. Тому пример, паводки в российских регионах в прошлом году.
Историческая память Победы в ВОВ, 80-летие которой отметят в этом году, навсегда останется святым и объединяющим праздником
Наш общий долг чтить память героев ВОВ. Тем более, в годы войны в действующую армию направлено 360 тыс. граждан нашей республики – каждый четвертый житель. КР принял более 300 тыс. переселенцев из эвакуированных городов СССР. С полей сражений не вернулись 130 тыс. кыргызстанцев. 150 тыс. воинов из Киргизской ССР получили награды. 74 тыс. – герои СССР.
В этом году КР и РФ отметит 25-ую годовщину подписания договора о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве от 27 июня 2000-го года. Документ позволим нашим народам сформировать доверительную модель отношений на долгие годы.
КР предложила провести тематические мероприятия, приуроченные к этой дате (25-летие Договора) на базе наших дипакадемий. Сегодняшний визит – первое мероприятие.
У КР и РФ хороший задел в торгово-экономическом сотрудничестве. По нашим статданным, в 2024 году более $3 млрд 200 млн мы получили от взаимной торговли.
Лидеры КР и РФ поставили задачу довести цифру торгового оборота между нашими странами до $5 млрд.
Российско-Кыргызский фонд развития назван одним из главных драйверов в продвижении двусторонних отношений. С момента своего основания – за 10 лет, он профинансировал 3505 проектов на общую сумму более $700 млн.
Благодаря деятельности РКРФ наши бизнесмены создали более 10 тыс. рабочих мест в стране. Это перспективное направление, по которому КР и дальше готов работать с РФ.