Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 89.83 - 91.01

Жээнбек Кулубаев пригласил российского коллегу Сергея Лаврова посетить КР

240  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жээнбек Кулубаев пригласил российского коллегу Сергея Лаврова посетить Кыргызстан. Об этом глава МИД РФ сообщил в рамках пресс-подхода для СМИ.

Он рассказал, что в рамках их двусторонних переговоров речь также шла о масштабном совместном проекте по строительству в Кыргызстане девяти общеобразовательных школ.

"А также о совершенствовании деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета. Говорили и о подготовке к практической деятельности Международной организации по русскому языку. Близкие позиции у КР и РФ по региональным и глобальным проблемам. Особо подчеркивалось нами соблюдение принципов устава ООН, которые должны применяться не выборочно, а во всей их совокупности и взаимосвязи", - подчеркнул Сергей Лавров.

Рассмотрели главы МИД КР и РФ вопросы безопасности как в ЦА, так и евразийском континенте в целом, подтвердили консолидацию усилий в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

"В текущем году председателем ОДКБ является Кыргызстан. Мы поддерживаем планы и приоритеты Бишкека на этом посту и готовы, в свою очередь, оказывать всю необходимую поддержку", - добавил Сергей Лавров.

Напомним, в Москве сегодня проходит встреча глав МИД РФ и КР по приглашению российской стороны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442254
Теги:
Кыргызстан, Россия, кыргызско-российское сотрудничество, ОДКБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  