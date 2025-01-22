Жээнбек Кулубаев пригласил российского коллегу Сергея Лаврова посетить КР

Жээнбек Кулубаев пригласил российского коллегу Сергея Лаврова посетить Кыргызстан. Об этом глава МИД РФ сообщил в рамках пресс-подхода для СМИ.

Он рассказал, что в рамках их двусторонних переговоров речь также шла о масштабном совместном проекте по строительству в Кыргызстане девяти общеобразовательных школ.

"А также о совершенствовании деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета. Говорили и о подготовке к практической деятельности Международной организации по русскому языку. Близкие позиции у КР и РФ по региональным и глобальным проблемам. Особо подчеркивалось нами соблюдение принципов устава ООН, которые должны применяться не выборочно, а во всей их совокупности и взаимосвязи", - подчеркнул Сергей Лавров.

Рассмотрели главы МИД КР и РФ вопросы безопасности как в ЦА, так и евразийском континенте в целом, подтвердили консолидацию усилий в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

"В текущем году председателем ОДКБ является Кыргызстан. Мы поддерживаем планы и приоритеты Бишкека на этом посту и готовы, в свою очередь, оказывать всю необходимую поддержку", - добавил Сергей Лавров.

Напомним, в Москве сегодня проходит встреча глав МИД РФ и КР по приглашению российской стороны.