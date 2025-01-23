Садыр Жапаров покупает Алтай?

Такой вариант развития событий фейкомёты не рассматривают. А почему, собственно? Если президент, как перчатки, меняет буквально в воздухе VIP-самолёты, если тоннами тайно вывозит в Арабские Эмираты кыргызское золото, если одни очки от его горнолыжного снаряжения стоят больше, чем всё конфискованное у Темирова со товарищи компьютерное оборудование… Почему бы не дать разыграться безудержной фантазии и не предположить что-нибудь совсем уж невероятное?

Как делаются фейки? Как из ничего сделать сенсацию и подать её как очередной компромат на того, кого давно хочется окончательно и бесповоротно скомпрометировать (особенно если за это хорошо платят)? Для ушлого "создателя контента" нет ничего проще. Кому-то что-то привиделось, послышалось, почудилось, померещилось – от этого отталкиваемся. Находим какого-нибудь не слишком принципиального "эксперта" (тем более что у нас сейчас "эксперты" – повсюду), который подтверждает: да, такое вполне могло бы быть. Для пущей убедительности приводим пару цифр, подсмотренных в каком-нибудь прайс-листе. Запускаем утку. Сначала с осторожными оговорками "возможно", "скорее всего". Потом и оговорки убираем. Новость состряпана. Обыватель в шоке. Спонсоры-кураторы в восхищении…

В конце 2022 года кому-то очень не хотелось, чтобы Жапаров ехал в небезопасный Баткен и оттуда поздравлял народ с наступающим. А он таки поздравил – именно из Баткена. Этого фейкомёты допустить не могли. И тут кому-то на глаза попалось красивое, хоть и непонятное большинству кыргызстанцев слово "хромакей". За него и ухватились, как утопающий за соломинку. Никакого Баткена, дескать, нет, президент спокойно празднует в тихом и мирном Бишкеке, а поздравительную речь произносит на фоне, который смастерили специально для такого случая.

Потом "независимым" журналистам, запустившим в народ эту фальшивую информацию, пришлось извиняться и оправдываться.

Накануне наступившего 2025-го у кого-то опять что-то подгорело, и народ опять закидали липовыми новостями. Где президент? Если в Бишкеке, почему мы его не видим? Если не видим, значит, улетел отдыхать. С семьёй. На двух (нет, лучше на трёх) самолётах. Куда полетел? Туда… Или не туда? Вернулся… Или ещё не вернулся? О, фотография. Рядом с Жапаровым – Бабанов. И ещё глава российского Сбербанка Герман Греф. Ну всё ясно. Значит, пока рядовые кыргызстанцы едва сводят концы с концами, президент продолжает распродавать Родину…

Как всё-таки странно, что никому из команды Темирова, или Саралаевой, или аффилированным с ними информагентствам не пришла в голову такая смелая мысль: а вдруг Садыр Нургожоевич оказался на алтайском горнолыжном курорте не для того, чтобы просто выгулять дорогущее снаряжение? И не для того, чтобы продать всемогущему Грефу кыргызские территории под новый аэропорт или курорт? Почему бы не предположить, что Жапаров сам положил глаз на Горный Алтай и вёл в этот раз переговоры о его присоединении к Кыргызстану?

Возьмём, к примеру, Дональда Трампа. Вновь избранного и на днях вступившего в должность президента США. Он-то в этом смысле не стесняется и ни в чём себя не ограничивает. То канадцев уговаривал войти в США энным штатом, обещая всякие ништяки. То нацелился на Гренландию и открыто собрался её купить (несмотря на то, что гренландские власти заявили – мол, остров не продаётся).

В январе Дональд Трамп-младший уже успел посетить Гренландию в качестве туриста и как следует там осмотреться… Правда, Трампу-старшему никто не попенял, что его сын вмешивается в социально-политическую жизнь страны. А сам Дональд Фредович уже не в том возрасте, чтобы, преследуя далеко идущие планы, кататься на горных лыжах по склонам гренландских гор.

Садыр Нургожоевич же в прекрасной спортивной форме. И кыргызо туристо – тоже облико морале. Разве не мог он туристом побывать в Манжероке, попутно закинув удочку насчёт его приобретения? Да и не только отдельно взятый Манжерок. Чего мелочиться? Учитывая, сколько золота, по подсчётам создателей фейков, президент уже распродал под покровом ночи по всему миру, денег ему вполне хватит, чтобы присоединить к Кыргызстану очень похожую по ландшафту и климату территорию всего Алтая!

Тем более, что многие современные историки утверждают, что Алтай, как и Сибирь, - прародина кыргызов. Ну на Сибирь-то у Садыра Нургожоевича, пожалуй, денег пока не хватит (как и у его доморощенных оппонентов не хватает фантазии для запуска поистине головокружительных фейков), а вот Алтай можно и прикупить. А с кем вести переговоры на эту тему, если не с господином Грефом, который, если верить российским источникам, является чуть ли не негласным директором Алтая?

Чем невероятнее фейк, тем скорее в него поверят. Подождём. Может, эта сказка даст толчок полёту мысли кого-нибудь из профессиональных фейкомётов и он выдаст что-нибудь действительно потрясающее. А то рассказы про золото, самолёты и жапаровский планшет, честно говоря, уже порядком надоели.