Садыр Жапаров: Спецслужбы действовали по закону в деле Кольбаева

Президент Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" ответил на вопросы, вызвавшие общественную дискуссию. Среди них – отъезд правозащитника за границу, обстоятельства смерти криминального авторитета Камчы Кольбаева и строительство горнолыжного курорта "Три вершины".

Недавно правозащитник Турсунбек Акун обратился к вам с открытым письмом, в котором, в частности, поднял вопрос, касающийся правозащитницы Азизы Абдирасуловой. Он сообщил, что Абдирасулова уехала за границу из-за того, что за ней якобы следили неизвестные лица. Ваш комментарий по этому поводу?

- Никто не следил за Азизой Абдирасуловой. Если бы такое заявление прозвучало 10–15 лет назад, то в это можно было бы поверить.

В нынешнюю эпоху технологий подозрительных преследователей или автомобили можно как минимум снять на смартфон и открыто представить эти доказательства соответствующим органам, или через социальные сети для широкой огласки в обществе.

Это всего лишь политизация вопроса. В это верят только те, кто сам создаёт этот "шум". Никто Азизу айым не тронет. С ней ничего не случится. Когда-нибудь она вернётся и будет свободно ходить по улицам. Тогда ей самой будет стыдно перед людьми. Пусть возвращается без всякой политизации.

Права человека в нашей стране соблюдаются. Придавать этому особое значение - один из главных приоритетов государственной политики. Но мне хотелось бы, чтобы некоторые правозащитники, защищая права человека, не выходили за рамки моральных норм.

У нас демократия. У меня тоже есть право открыто высказываться. На Курултае я лишь отметил, что они получают от доноров большие суммы денег, предоставляют ложные отчёты и вводят их в заблуждение.

Пример: если сотрудник милиции погибает от рук жестокого преступника при выполнении служебных обязанностей, и при этом вина преступника доказана, насколько оправдано прикрываться "правами человека" и защищать его?

Конечно, согласно международным нормам, их права также должны защищаться. Но защищать явного преступника равносильно его оправданию. А потом они, участвуя в судебных процессах, заявляют, что защищают права человека, включая это в свои отчеты. Мы были бы рады, если бы они защищали права простых граждан. Даже если мы не можем поддержать их деньгами, поддержали бы морально.

Я всегда повторяю, что в Кыргызстане соблюдаются права человека, есть свобода слова - говорите, что хотите.

Снова повторяю: с незаконными действиями борются соответствующие государственные органы.

Если что-то ускользает от их внимания, журналисты и правозащитники должны сообщать об этом с доказательствами.

Пусть помогают в борьбе с коррупцией. На это нет никаких ограничений. Напротив, это нам поможет. Граждане имеют полное право на обоснованную критику.

Единственное, чего нужно избегать, это клеветы, лжи и огульных обвинений без доказательств. Мы не должны позволять прикрываться словами о свободе слова и правах человека, с целью тайно дестабилизировать общество и призывать к беспорядкам.

- Заместитель председателя кабинета министров-председатель ГКНБ заявил, что сам принял решение об устранении одного из лидеров криминального мира, так называемого "вора в законе" Камчы Кольбаева. Была ли у вас информация об этой операции, как все происходило?

- Я знаю, это было сказано на встрече с преподавателями вузов. Если вы посмотрите видео с заявлением, то поймете, что он говорил на русском языке. Поскольку русский не является его родным языком, он выразился недостаточно точно.

Что касается вышеупомянутого события, то действительно, как только поступила информация, я позвонил тогдашнему Генеральному прокурору и сказал: "Срочно выезжайте на место происшествия, тщательно осмотрите и оперативно предоставьте мне информацию".

Он отправился на место происшествия вместе с военным прокурором и соответствующими сотрудниками. Они сообщили: "Когда пытались задержать Камчы Кольбаева, с его стороны было оказано вооружённое сопротивление. Сотрудники спецслужб были вынуждены открыть ответный огонь, чтобы защитить свои жизни, в результате чего подозреваемый погиб".

Другими словами, сотрудники не выходили за рамки предоставленных им полномочий и законов.

Существует закон и инструкция по борьбе с преступностью. Эти законы и были применены, и исполняются без какого-либо приказа. Камчыбек Кыдыршаевич, говоря об этом на русском языке, не смог полностью донести мысль.

Этот закон применяется во всех странах. Это – мировая практика.

Если подозреваемые в преступлении оказывают вооружённое сопротивление, мы не можем подвергать риску жизни наших военных, которые борются с преступностью.

Поэтому здесь не может быть разногласий.

- Во время новогодних праздников вы сообщили на своей странице в Facebook, что посетили курорт "Манжурок" в Алтайском крае России, и что вскоре будет объявлен конкурс на строительство лыжной базы "Три вершины". Можете рассказать о своей поездке?

- Да, два дня я провел на курорте "Манжурок" на Алтае. Цель моего визита заключалась не только в том, чтобы отдохнуть, но и в том, чтобы лично оценить ход строительства лыжной базы и ознакомиться с процессом.

В декабре я отправил директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдана Орунтаева вместе с тремя его сотрудниками на известный лыжный курорт "Куршевель" во Франции. Все расходы были покрыты из моего спонсорского фонда. Я сказал им: "Изучите курорт детально, соберите информацию и посмотрите всё своими глазами". Вернувшись домой, они были полны идей.

Как вы знаете, мы стоим на пороге запуска амбициозного крупного проекта, который станет значительным стимулом для развития зимнего туризма в нашей стране. Это строительство лыжного комплекса "Три вершины". Если сегодня знаменитый и священный Иссык-Куль с проектом "Кумтор" обеспечивает всю страну, то этот курорт станет его достойным преемником и вторым "Кумтором".

Строительные проекты вокруг аэропорта в Тамчы станут третьим "Кумтором". А Кызыл Омпол станет четвертым "Кумтором", принося нашей стране миллиарды долларов. Поэтому курорт "Три вершины" - это только начало.

Упомянутый выше курорт "Манжурок" – это новое место для отдыха. Половина комплекса (50%) уже завершена, а другая половина находится на стадии строительства. Для меня было важно лично ознакомиться с вопросами инфраструктуры, сервиса, строительства и размещения гостевых домов. Сейчас я отправляю туда главного архитектора вместе со строителями, чтобы и они могли увидеть всё своими глазами.

Прежде чем приступить к реализации нашего крупного проекта, мы хотим тщательно изучить мировой опыт, чтобы избежать их ошибок и включить напротив преимущества в наш проект.

Поэтому мы намерены тщательно изучать лыжные базы в ближних и дальних странах. Мы подходим к этому вопросу с осторожностью и взвешенно, опираясь на международный опыт.

Что касается "Трех вершин", то этот проект, если всё сложится удачно, станет крупнейшим лыжным комплексом с самой длинной трассой в Центральной Азии. Общая протяжённость трёх трасс составит 250 километров. Здесь можно будет проводить соревнования мирового уровня.

В 2026 году мы планируем ввести в эксплуатацию трассу в районе Жыргалаң, а в 2027 году будет завершена трасса в Ак-Булаке. К декабрю 2028 года, если все пойдет по плану, третья лыжная трасса в Боз Учук также будет готова, и трассы "Трех вершин" объединятся. Таким образом, у нас появится крупнейший лыжный курорт в Центральной Азии.

В целом, мы рассчитываем завершить весь проект в течение 7-8 лет.